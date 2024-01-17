Браконьеры убили 12 косуль в Павлодарской области

В пойме Иртыша браконьеры убили 12 косуль - подозреваемых задержали. На месте преступления нашли разделанные туши животных, оружие и снегоход, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В полицию поступил звонок от местных жителей - они сообщили, что двое мужчин производят охоту. Прибывшие на место событий полицейские выяснили, что мужчины охотятся на косуль.

На месте обнаружены разделанные 12 туш животных, снегоход, гладкоствольные ружья в количестве 5 штук.

Подозреваемые задержаны - начато досудебное расследование.

Согласно положения статьи 337 УК РК, незаконная охота на особо охраняемых природных территориях наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.