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Новые указатели установили в Актобе (видео)

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Актобе
Актобе. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В Актобе в 11 и 12 микрорайонах установили новые указатели с названиями улиц и номерами домов, облегчающие навигацию для жителей и гостей города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в этом году в районе Астана было установлено около 1300 аншлагов и 40 указателей с названиями улиц и номерами.

В частности, в массиве "Алтын Орда" все пять улиц уже оборудованы указателями. А в 11-м и 12-м микрорайонах, районах "Жилгородок", Сазды, Куршасай и Жанаконы старые таблички были обновлены.

"Установлены указатели с названиями улиц на перекрестках дорог - это прежде всего очень удобно для водителей. Указатели хорошо видны как издалека, так и вблизи. Кроме того, они удобны для гостей города и пешеходов", - отметил руководитель отдела акимата района Астана Еркинбай Жусипулы.

Ранее сообщалось, что в Актобе сразу на нескольких улицах в центре города вместо асфальта укладывают новую брусчатку, создавая продолжение Арбата и благоустраивая тротуары. По проспекту Абулхаир хана (начиная от улицы Г. Жубановой) уже убирают старую брусчатку, также старый тротуар убрали и на улице Пацаева, начиная с улицы Маресьева. На пересечении с проспектом Абая работы уже идут полным ходом. Обещают закончить укладку в этом году.

Также в городе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. По районам Алматы и Астана в 2022 году было реализовано 45 проектов, в 2023 году - 71. В этом году планируется сдать 79 проектов, среди которых детские и спортивные площадки, парки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180129-novye-ukazateli-ustanovili-v-aktobe-video/

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