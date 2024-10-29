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Продолжение Арбата делают в центре Актобе

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Новый тротуар
Новый тротуар. Фото: diapazon.kz

В Актобе сразу на нескольких улицах в центре города вместо асфальта укладывают новую брусчатку, создавая продолжение Арбата и благоустраивая тротуары, передает "Диапазон".

На пересечении проспектов Абая и Абулхаир хана вместо асфальта на тротуаре укладывают новую брусчатку. Она протянется от проспекта Абая до здания "Казахтелекома" на центральном проспекте. И таких тротуаров с новой брусчаткой будет еще три.

"По концепции это будет продолжение Арбата. Форма брусчатки идентична той, что у нас на Арбате. Современный цвет, стиль лофт, белое, черное, с примесью серого. Первый отрезок начинается от проспекта Абая и протянется до здания "Казахтелекома".

Второй тротуар из брусчатки растянется от общежития медуниверситета на улице Пацаева примерно до "Электрона". В будущем планируем сделать там площадку, будут и скамейки.

Еще такой же тротуар будет в районе Сазда, на проспекте Абулхаир хана и растянется перед поликлиникой № 6.

А четвертый тротуар тоже будет на Сазде, возле кофеен, от торгового дома "Актобе" до улицы Г. Жубановой, работы уже начались. Сначала в этом году планируем сделать тротуары, а в следующем году уже скамейки", - рассказал руководитель отдела ЖКХ акимата района Астана города Актобе Мирас Ажибаев.

По проспекту Абулхаир хана (начиная от улицы Г. Жубановой) уже убирают старую брусчатку, также старый тротуар убрали и на улице Пацаева, начиная с улицы Маресьева. На пересечении с проспектом Абая работы уже идут полным ходом. Обещают закончить укладку в этом году.

Ранее сообщалось, что в Актобе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. По районам Алматы и Астана в 2022 году было реализовано 45 проектов, в 2023 году - 71. В этом году планируется сдать 79 проектов, среди которых детские и спортивные площадки, парки.

Помимо этого, завершается реконструкция дороги Актобе - Кандыагаш, являющейся частью проекта по восстановлению транспортного коридора Актобе - Атырау - граница РФ. До конца года работы планируют завершить и открыть трассу. Жители близлежащих населенных пунктов отмечают, что дорога из Актобе в Кандыагаш долгое время находилась в плохом состоянии, и по ней было опасно ездить. К ее ремонту приступили в 2021 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180073-prodolzhenie-arbata-delayut-v-centre-aktobe/

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