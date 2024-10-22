"Были лужи и грязь": в Актобе на месте, где невозможно было пройти, появился сквер (видео)

В Актобе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по районам Алматы и Астана в 2022 году было реализовано 45 проектов, в 2023 году - 71. В этом году планируется сдать 79 проектов, среди которых детские и спортивные площадки, парки.

Аким города Азамат Бекет осмотрел ход работ по программе "Бюджет народного участия". Один из таких проектов - это пустующая территория между двумя детскими садами в 11-м микрорайоне, которая в итоге превратилась в малый Арбат.

Между детсадами "Шугыла" и "Арман" в 11-м микрорайоне много лет в межсезонье и во время летних дождей было невозможно пройти из-за грязи. По предложениям жителей домов № 33, 34, 28 между зданиями сделали сквер шириной 4 метра. Проход местные жители называют Арбатом.

"Установили скамейки, уложили брусчатку и провели уличное освещение. Раньше тут были лужи и постоянная грязь, а теперь уложили цветной тротуар. Здесь по вечерам отдыхают пожилые люди с внуками", - отметил аким района Астана Алмас Жаксылыков.

Ранее сообщалось, что до конца года в Актюбинской области около 40 сел будут подключены к мобильному интернету. Отмечается, что с подключением порядка 40 сел уровень обеспеченности мобильным интернетом составит 98% от общего числа сельского населения.

Помимо этого, завершается реконструкция дороги Актобе - Кандыагаш, являющейся частью проекта по восстановлению транспортного коридора Актобе - Атырау - граница РФ. До конца года работы планируют завершить и открыть трассу. Жители близлежащих населенных пунктов отмечают, что дорога из Актобе в Кандыагаш долгое время находилась в плохом состоянии, и по ней было опасно ездить. К ее ремонту приступили в 2021 году.