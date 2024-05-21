Подрядчик, чей ремонт высмеяли павлодарцы, потребовал от акимата 300 млн тенге

Подрядчик, признанный недобросовестным после ремонта улицы Катаева в Павлодаре, требует выплатить 300 млн тенге. Именно такая сумма была прописана в договоре. Однако чиновники указывают, что работа была некачественная, передает корреспондент NUR.KZ.

В акимате Павлодара отказались платить за ремонт дороги по улице Катаева подрядчику еще в 2022 году. Указали, что по результатам проверки выявлено нарушение технологии. Последовал иск о признании фирмы недобросовестной и суд принял сторону властей.

Между тем в конце 2022 года, несмотря на претензии, чиновники подписали акт выполненных работ и позже оправдывались в суде, что произошло это по ошибке. Мол, специалист воспользовался ЭЦП руководителя отдела ЖКХ и случайно "одобрил" работу.

Сейчас подрядчик, который по-прежнему числится недобросовестным, обратился с иском в суд и требует все же выплатить обещанные по договору 300 миллионов тенге.

"Я считаю, что улица находится вполне в удовлетворительном состоянии, особенно, принимая во внимание вид ремонта, который был. А вид - текущий ремонт. Что это означает? Это сняли старый слой асфальта и сверху положили просто новый слой, все", - пояснил представитель подрядной организации Александр Круглов.

На заседании в экономическом суде Павлодара представитель подрядчика настаивает, что недочеты, на которые указывал акимат еще в 2022 году, были исправлены и только после этого направлены акты выполненных работ.

Представитель акимата Павлодара в суд предоставил фото улицы Катаева, попросил приобщить их к делу и указал, что на них видны недоработки подрядчика.

"Эти фотографии были сделаны в мае, то есть именно для сегодняшнего судебного разбирательства, что замечания по акту, который был составлен еще в 2023 году, по настоящее время не устранены в полном объеме", - пояснил представитель акимата Павлодара в ходе слушания.

Судебный процесс продолжается.

Напомним, в ноябре 2022 года ремонт улицы Катаева стал поводом для насмешек со стороны павлодарцев. В Сети опубликовали видео после асфальтирования с демонстрацией края дороги. В акимате города тогда ответили, что неоднократно направляли уведомления об устранении нарушений при ремонте.