Бездомных беглецов нашли в гаражах в Павлодаре

В Павлодаре устроили рейд по поиску бездомных людей. Их определят в специальный Центр ресоциализации, чтобы они не замерзли зимой или не погибли при пожарах, передает Almaty.tv.

Быт людей без определенного места жительства отличается от привычного нам. Хозяева таких "апартаментов" не гостеприимны. О порядке речи нет. Еда готовится на кострах, не отходя от спальных мест и гор мусора.

В одном из таких убежищ сотрудники обнаружили 34-летнего мужчину по имени Бахтияр. Как оказалось, он и сам хотел в спецприемник, но его не брали. А все потому, что он оттуда ранее сбежал.

"Вот на улице жил сколько времени. Сегодня, так получилось, что отнеслись ко мне хорошо. Буду работать, жить, трудиться. В дальнейшем все наладится. Пусть все будет хорошо", - сказал Бахтияр.

В этих же гаражах обнаружили и женщину. В розыск ее объявили специалисты Центра ресоциализации. Она инвалид, но даже при отсутствии ноги не раз убегала из центра.

Беглянку пообещали принять обратно. Всего в этом центре находятся 67 человек. Зимой число постояльцев растет, говорят сотрудники. Здесь им помогают найти работу, получить необходимые госуслуги и медпомощь.

"Дальше, например, если они трудоустроены, то будут адаптироваться к самостоятельной жизни. А кто нетрудоспособен - оформляется инвалидность и определяем в медико-социальные центры", - рассказал сотрудник Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, Амангельды Сарсенбаев.

Буквально за полчаса сотрудники ДЧС и полиции обнаружили шесть человек без определенного места жительства и доставили их в спецприемник. По словам специалистов, делается это для того, чтобы спасти их от обморожения и пожаров, которые те устраивают, разжигая костры, чтобы согреться.

"Рейд направлен на безопасность, так как данные лица нарушают правила пожарной безопасности. Есть высокая вероятность возникновения пожара и травматизма среди лиц без определенного места жительства", - отметил заместитель начальника УЧС Тлекжан Галямов.

Зимой в поисках тепла бродяги идут ночевать в колодцы и тепловые узлы. Разжигают костры в заброшенных зданиях и гаражах. Только за прошлый год по вине бездомных в Павлодаре произошло 14 пожаров. В огне погибли 4 человека.

Ранее павлодарке, у которой не было документов и крыши над головой, помогли в акимате и Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ей посодействовали в восстановлении документов и вручили ключи от собственного жилья.

А работники Центра ресоциализации Уральска помогли местному жителю спустя 33 года после пропажи получить документы и найти сына в Южной Корее. Теперь новоиспеченный гражданин Казахстана планирует поправить свое здоровье и увидеть сына вживую.