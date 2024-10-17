Оказавшаяся в центре для бездомных павлодарка получила ключи от квартиры

Павлодарке, у которой не было документов и крыши над головой, помогли в акимате и Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает "Павлодар-онлайн".

Об истории со счастливым концом рассказали в отделе занятости и социальных программ акимата Павлодара.

Татьяна обратилась в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2023 году. Павлодарке было негде жить, также требовалось восстановить документы.

"В центре ей были оказаны все необходимые социальные услуги: временное проживание, восстановление документов и регистрации. Сотрудники акимата города оказали содействие в получении квартиры и вручили ей ключи от собственного жилья", - отметили в отделе соцзащиты.

Там уточнили, что получение квартиры - не конец пути, а начало нового этапа, где поддержка и саморазвитие играют ключевую роль в успешной ресоциализации.

В центре могут помочь всем, кто нуждается в поддержке. Он расположен по адресу: Космонавтов, 1/50. Подробную информацию можно узнать по телефону 62-30-68.

Ранее очередников из Павлодара призвали не радоваться сообщениям о выделении им квартир. Выяснилось, что такую информацию в WhatsApp рассылают мошенники якобы от имени руководителя ГУ "Отдел жилищных отношений города Павлодара".

Также ожидающие жилье из госфонда павлодарцы пожаловались, что вынуждены более 10 лет скитаться по съемным квартирам. Люди рассказали, что очередь движется очень медленно. В отделе жилищных отношений заявили, что причины для этого объективные.