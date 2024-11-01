Дамбу строят в жилом массиве в Актобе (видео)

В Актобе в жилом массиве Шилисай, который находится в зоне возможного подтопления во время таяния снега, в рамках противопаводковых работ ведется строительство дамбы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в прошлом году весной в этом районе возникали проблемы из-за талой воды, которая доходила до дворов. Для решения проблемы отделом ЖКХ было принято решение о возведении дамбы для предотвращения подтоплений.

"Мы сейчас проводим работы по обвалованию, строим дамбу в жилом массиве Шилисай. Также очищаем русло в низине, по которому вода весной будет уходить вдоль дамбы. Жители отмечают, что во время паводка вода собиралась и выходила за пределы низины, создавая проблемы.

Работы начались 7 октября, и сейчас мы их почти завершаем. В работе задействована спецтехника: каток, "Шахманы", грузовики, экскаватор и погрузчик. Сдать объект планируем к 10 ноября", - рассказал начальник участка подрядной организации ТОО "Актобе горэнергосервис" Наурызбек Турганбайулы.

Отмечается, что в Актобе противопаводковые работы ведутся на 27 участках. Проводится создание водоотводных арыков, очистка существующих водоемов, куда собирается талая вода, возведение грунтовых дамб, а также подземные и надземные работы. Взяты на контроль опасные участки, подверженные затоплению талыми водами, и районы, расположенные вблизи водоемов.

Ранее руководство городского отдела ЖКХ доложило акиму города Азамату Бекету о ходе работ на территории ряда жилых массивов, находящихся под угрозой подтопления. Производится засыпка грунтом, рытье каналов, установка водопропускных сооружений и другие мероприятия. Аким города признался, что в вопросе паводков заранее сложно что-то предсказать.

Помимо этого, в Карагандинской области ведется активная подготовка к паводковому периоду 2025 года: из 161 запланированного мероприятия выполнено 76. В текущем году областным Планом инженерных работ на территории 75 населенных пунктов запланированы: санация русел рек (7), строительство защитных дамб (15), укрепление защитных дамб (37), повышение пропускной способности (40), очистка дренажных систем (25), ремонт гидротехнических сооружений (16) и 21 другое мероприятие.