Кинотеатр "Ленина" в Караганде пытаются через суд вернуть в госсобственность

Прокуратура района имени Казыбек би пытается вернуть карагандинский кинотеатр "Ленина" в государственную собственность, однако дело затягивается, передает ekaraganda.kz.

Прокуратура района имени Казыбек би пытается вернуть в госсобственность карагандинский кинотеатр "Ленина". Третье заседание, которое предполагалось быть заключительным, таковым не стало.

Первое заседание прошло в начале октября, второе - 21 октября, а 29 числа состоялось третье заседание, где изначально ожидались прения сторон.

Памятник архитектуры, а также истории и культуры — кинотеатр "Ленина" — начал работать в 1960 году, в 2018 году его выставили на продажу. Уже несколько лет заведение закрыто: киноленты в нем не демонстрируют.

В прокуратуре района сделку по приватизации считают незаконной, поскольку еще в 1999 году кинотеатр находился в госсобственности и приватизации не подлежал. При дальнейшей перепродаже здания новый собственник соглашения не исполнил. Сторона истца просит признать недействительными договоры о купле-продаже кинотеатра, заключенные в 2001 и в 2019 году.

Один из вопросов прошлого заседания суда касался юридической силы нормативно-правовых актов акимата, а именно решения о включении кинотеатра в список памятников истории и культуры.

Представители аппарата акима региона тогда не смогли ответить на него точно, но пояснили: если нормативно-правовой акт касается мер индивидуального применения или затрагивает интересы граждан - он регистрируется в органах юстиции.

Постановление от 1998 года о придании кинотеатру статуса памятника истории и культуры, отмечал один из ответчиков, представитель ТОО "Авангард ЛТД", в органы юстиции на регистрацию передано не было, а постановление от 2010 года регистрацию почему-то прошло.

Однако и на третьем заседании эту деталь прояснить не смогли по причине того, что приглашенный от департамента юстиции специалист не оказалась компетентной в вопросе и с ситуацией ознакомлена не была. Это стало причиной невозможности закончить рассмотрение дела.

Кроме того, ответчики, представители ТОО "Авангард ЛТД" и ТОО "Казахстанская инвестиционная компания", ходатайствовали об отводе судьи, обосновывая это сомнением в ее беспристрастности. Отвод судьи был отклонен.

Рассмотрение дела о кинотеатре "Ленина" продолжится: следующее заседание назначено на 13 ноября.

Ранее аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта. По его словам, администрация города нашла владельцев здания и достигла с ними точек соприкосновения относительно передачи или продажи объекта. Однако текущее состояние здания вызывает опасения.

Помимо этого, в Нуринском районе Карагандинской области 56 тысяч гектаров земли вернули в государственную собственность и перераспределили между нуждающимися фермерами. Хозяева когда-то приобрели их у государства, но никак не использовали.