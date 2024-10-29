Сквер построили на месте пустыря в Астане (фото, видео)

На проспекте Женис, 34, вместо пустыря и старых домов появилось новое общественное пространство, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в Telegram-аккаунте акимата Астаны, новый сквер площадью 0,37 гектаров открыли по проспекту Женис в Астане.

На проспекте Женис, 34, вместо пустыря и старых домов появилось новое общественное пространство.

На территории установлен двухэтажный детский комплекс "Небесное дерево" с горками и игровыми зонами для разных возрастов. Также предусмотрены спортивные площадки и тихие беседки для уединенного отдыха.

Новый сквер в Астане. Фото: акимат Астаны

Особенность нового сквера - инклюзивные зоны, где смогут играть дети с особыми потребностями. Кроме того, все ранее растущие деревья были сохранены, а дополнительно высажены более 100 кленов, лип, сосен и миндаля.

Также сообщается, что в текущем году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работ уже завершена.

Добавим, также сегодня сообщалось, что в Астане признан аварийным памятник Кенесары хану, расположенный на набережной реки Есиль. Его отремонтируют в 2024-2025 году.

Кроме того, в Астане предлагается расширить территорию специальной экономической зоны и создать туристский район.

Добавим, в апреле прошлого года на совещании с Токаевым аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в скором времени будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

Касымбек отмечал, что в новом генплане упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.