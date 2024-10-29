Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сквер построили на месте пустыря в Астане (фото, видео)

Опубликовано:

Новый сквер в Астане
Новый сквер в Астане. Фото: акимат Астаны

На проспекте Женис, 34, вместо пустыря и старых домов появилось новое общественное пространство, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в Telegram-аккаунте акимата Астаны, новый сквер площадью 0,37 гектаров открыли по проспекту Женис в Астане.

На проспекте Женис, 34, вместо пустыря и старых домов появилось новое общественное пространство.

На территории установлен двухэтажный детский комплекс "Небесное дерево" с горками и игровыми зонами для разных возрастов. Также предусмотрены спортивные площадки и тихие беседки для уединенного отдыха.

Новый сквер в Астане
Новый сквер в Астане. Фото: акимат Астаны

Особенность нового сквера - инклюзивные зоны, где смогут играть дети с особыми потребностями. Кроме того, все ранее растущие деревья были сохранены, а дополнительно высажены более 100 кленов, лип, сосен и миндаля.

Также сообщается, что в текущем году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работ уже завершена.

Добавим, также сегодня сообщалось, что в Астане признан аварийным памятник Кенесары хану, расположенный на набережной реки Есиль. Его отремонтируют в 2024-2025 году.

Кроме того, в Астане предлагается расширить территорию специальной экономической зоны и создать туристский район.

Добавим, в апреле прошлого года на совещании с Токаевым аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в скором времени будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

Касымбек отмечал, что в новом генплане упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180286-skver-postroili-na-meste-pustyrya-v-astane-foto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie