"Соседку сбили насмерть": сельчанка 3 года просила установить светофор в Павлодарской области

Жительница села Заря добилась установки светофора на трассе Павлодар - Семей. Она стала писать обращения после смертельного ДТП, в котором погибла ее соседка, передает корреспондент NUR.KZ.

Айнаш Садыкова живет в селе Заря с семьей уже четыре года. Строить дом стали на выделенном от государства участке, расположенном слева от республиканской трассы.

При этом школа и детский сад находятся на другой стороне дороги. Ходить приходилось по нерегулируемому пешеходному переходу. У женщины четверо детей, и на протяжении трех лет она переживала о том, как они ходят в школу.

"Меня подвигло писать обращения то, что мою соседку в 2021 году на этом пешеходном переходе сбила машина насмерть. Она от полученных травм скончалась на месте. Это был большой шок для нас. Я в тот момент родила, была в больнице. Когда это услышала, был такой страх за детей. Я поняла, что мы должны подумать о безопасности", - вспоминает жительница села Заря Айнаш Садыкова.

Обращения женщина писала три года подряд. При этом ей пришлось отказаться от дополнительных занятий детей, чтобы лишний раз не рисковать, отпуская их на другую сторону села.

Решение проблемы в итоге нашли: власти выделили на светофор 3 млн тенге. Установили его за два с половиной месяца.

"Автомобильная дорога имеет вторую техническую категорию. По данной дороге интенсивность составляет более 7 тыс. автомобилей в сутки. В селах Заря, Новоямышево проживает более 3 тыс. жителей. Работы выполнены с целью безопасного прохода через данную дорогу детей в школу", - рассказал заместитель директора Павлодарского областного филиала нацкомпании "Казавтожол" Алмат Шоянбаев.

Светофор, к слову, срабатывает только от нажатия пешеходом кнопки. Здесь же для дополнительной безопасности установили макет детей, переходящих дорогу.

Ранее жители микрорайонов Радиозавод, Молзавод и дачного сектора Павлодара выразили благодарность за установку светофора, которого они ждали девять лет. Он расположен на перекрестке трассы Павлодар - Омск.

В областном центре в этом году появились 10 новых светофоров. Их установили возле ИнЕУ, СОШ №22 и 21, гостиничного комплекса "Сапсан", а также на шести перекрестках.