"Процесс непростой": аким Павлодара рассказал о новшествах на дорогах

В Павлодаре появились два новых светофора. Еще восемь установят на дорогах города до конца сентября, что позволит упорядочить движение транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщает глава Павлодара Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, по обращениям жителей в июле началась установка новых светофорных объектов.

Новые светофоры появятся на улицах Ломова (ИнЕУ), академика Чокина (СОШ №22), Камзина (СОШ №21), Баян Батыра (гостиничный комплекс "Сапсан"), а также на перекрестках улиц Циолковского и Малой объездной, Баян Батыра и Автодороги №1, Бекхожина и генерала Бакирова, Бекхожина и Ткачева, Естая и Бекмаханова, Катаева и Гагарина.

По двум объектам работы уже завершены, до конца сентября планируется завершить оставшиеся восемь.

"Процесс установки светофора непростой, на это требуется время, порой свыше года, так как нужно изготовить проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу, согласование, затем провести конкурсные процедуры для определения подрядчика", - отметил Хасар Хабылбеков.

Ранее аким Павлодара проверил, как идет капитальный ремонт центральной набережной, который начали в этом году. Проект охватывает работы от Дома инвесторов до Естаевского спуска. Набережную до этого не ремонтировали 20 лет.

Также Хасар Хабылбеков совершил объезд города по обращениям граждан. Он обсудил с жителями ремонт дороги, спортивной площадки и строительство сетей водоснабжения и канализации.