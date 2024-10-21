"Долго ждали": завершается ремонт участка республиканской трассы в Актюбинской области

Завершается реконструкция дороги Актобе - Кандыагаш, являющейся частью проекта по восстановлению транспортного коридора Актобе - Атырау - граница РФ, передает 24.kz.

До конца года работы планируют завершить и открыть трассу. Жители близлежащих населенных пунктов отмечают, что дорога из Актобе в Кандыагаш долгое время находилась в плохом состоянии, и по ней было опасно ездить. К ее ремонту приступили в 2021 году.

"Я живу в селе Тамды. Часто езжу в город по делам, работаю в Актобе. Сейчас дорога хорошая, за полчаса доезжаем. А раньше бездорожье, разбитая трасса была, больше часа тряслись в пути, машины ломались из-за этого. Долго ждали мы эту дорогу", - отмечают местные жители.

Общая протяженность дороги - 96 километров, из них 75,5 - соответствуют первой технической категории, с четырехполосным движением. На всем остальном протяжении две полосы.

За качеством применяемых материалов и строительных работ вели строгий контроль.

"Отобрано 2700 проб различных материалов, из них около 3,7% было выявлено несоответствий. На сегодняшний день все выявленные несоответствия подрядчиком полностью устранены. Данная дорога на сегодняшний день соответствует требованиям технических нормативных документов", - рассказал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Болатбек Айтбаев.

Дорога Актобе - Кандыагаш — часть большого проекта по реконструкции трассы Актобе - Атырау - граница Российской Федерации.

Его реализация имеет большое значение для регионов, говорит глава управления Комитета автодорог Нуртилек Хасенов. Общая протяженность коридора - 884 километров, из них отремонтировали 732 километра.

"В целом проект разделен на три участка. Это первый участок — Актобе-Кандыагаш. Второй участок этого коридора — Кандыагаш-Макат протяженностью 359 километров, работы по реконструкции завершены в прошлом году. И третий участок — это Атырау-Астрахань протяженностью 270 километров, где мы тоже до конца этого года планируем завершить основные дорожно-строительные работы", - подчеркнул руководитель управления Комитета автодорог Министерства транспорта РК Нуртилек Хасенов.

Тем временем в Актюбинской области приступают к реализации еще одного крупного дорожного проекта. Речь идет о трассе Актобе - Хромтау - Карабутак - Улгайсын, которая давно требует реконструкции. На первом этапе отремонтируют 28 километров дороги.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 миллиарда тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.

Помимо этого, жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, выразили крайнее недовольство ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Сельчане рассказывают, что работа застыла еще месяц назад. Из-за перекопанных улиц люди не могут запастись топливом на зиму.