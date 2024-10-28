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"Кратер" сняли на видео: асфальт провалился на дороге в Темиртау

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Яма на дороге в Темиртау
Яма на дороге в Темиртау. Кадр: Видео пользователя @astassik в Youtube

На пересечении проспектов Мира и Момышулы в Темиртау образовалась опасная яма. Коммунальные службы обещают оперативно выяснить причину произошедшего, передает ekaraganda.kz.

Видео с "кратером" разлетелись по городским пабликам. В акимате сообщили, что уже завтра коммунальная компания начнет выяснять причину произошедшего.

"На данном участке ранее проводились работы по прокладке водопроводных сетей и текущему ремонту тепловых сетей. В связи с провалом асфальтового покрытия для выяснения причин подмыва дорожного полотна компания ТОО "Окжетпес-Т" планирует провести земляные работы 29 октября", - рассказали в ведомстве.

В данный момент яму огородили. Рядом с местом происшествия стоит патрульный автомобиль полиции. Жители также отмечают в комментариях, что именно на этом участке в прошлом году была аналогичная ситуация.

Так это или нет, в акимате с точностью не отвечают. Средний ремонт дорожного полотна на этом участке, по словам пресс-службы, проводился давно.

Ранее сообщалось, что жители Карагандинской области недовольны затянувшимся ремонтом дороги в село Центральное Бухар-Жырауского района. Они опасаются, что работы не завершат до наступления холодов. Более месяца назад дорожники начали текущий ремонт полотна, нарезали ямы, и вот уже несколько недель дорога находится в таком состоянии.

Также стало известно, что в Караганде скоро появится светящийся мост - там сейчас устанавливают новое ограждение с подсветкой. Светильники будут менять цвет в зависимости от событий. Общая протяженность нового ограждения в обе стороны составляет 840 метров. Работы планируется завершить до конца ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179706-krater-snyali-na-video-asfalt-provalilsya-na-doroge-v-temirtau/

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