Светящийся мост появится в Караганде (фото)

В Караганде скоро появится светящийся мост - там сейчас устанавливают новое ограждение с подсветкой. Светильники будут менять цвет в зависимости от событий, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Мейрама Кожухова.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, на мосту на ул. Гоголя меняется старое ограждение, которое давно уже пришло в негодность, на новое.

При изготовлении нового забора была применена лазерная резка, что значительно улучшает его эстетический вид. Впервые здесь решено сделать подсветку, вмонтированную в ограждение.

Глава города отметил, что освещение специально разработано для мостов. Светильники оборудованы качественной оптикой и имеют степень защиты IP, которая защищает их от влаги, пыли, дождя, снега и резких перепадов температуры.

Светильники оснащены тремя программами освещения, которые будут использоваться в зависимости от события: будни, выходные, национальные и государственные праздники.

Общая протяженность нового ограждения в обе стороны составляет 840 метров. Работы планируется завершить до конца ноября.

Ранее сообщалось, что в селе Акшокы в Каркаралинском районе построили новый пешеходный мост. Как рассказал аким сельского округа Нуркена Абдирова Аян Бейсенбеков, для строительства моста были выделены средства из районного бюджета.

Также стало известно, что жители села Кендала в Алматинской области каждый день рискуют жизнью и передвигаются по опасному самодельному мосту через реку, чтобы добраться в школу или больницу. Здесь, по словам сельчан, не раз происходили трагедии - людей просто уносило сильным течением.