Где купить уголь в Темиртау

Власти Темиртау назвали основные точки продажи угля для заблаговременного закупа жителями города в рамках подготовки к зимнему сезону, передает NUR.KZ со ссылкой на городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, жители Темиртау могут приобрести уголь в нескольких точках.

"Уважаемые жители города Темиртау! Для заблаговременного закупа угля населением публикуем основные точки реализации угля", - говорится в сообщении.

Горожане могут приобрести уголь в точке реализации угля "ИП Сапалев", расположенной по адресу: проспект Республики, 173. Вторая точка продаж - "ИП Бузин", которая находится по адресу: улица Абая, 20.

Ранее заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов в преддверии отопительного сезона раскрыл стоимость угля в регионах. По его словам, коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. В регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 до 26 тыс. тенге.

Помимо этого, Жолмагамбетов рассказал, что делать казахстанцам, чтобы не испытать нехватку угля зимой. В частности, он призвал жителей страны заранее подавать заявки.