Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Где купить уголь в Темиртау

Опубликовано:

Уголь
Уголь. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Темиртау назвали основные точки продажи угля для заблаговременного закупа жителями города в рамках подготовки к зимнему сезону, передает NUR.KZ со ссылкой на городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, жители Темиртау могут приобрести уголь в нескольких точках.

"Уважаемые жители города Темиртау! Для заблаговременного закупа угля населением публикуем основные точки реализации угля", - говорится в сообщении.

Горожане могут приобрести уголь в точке реализации угля "ИП Сапалев", расположенной по адресу: проспект Республики, 173. Вторая точка продаж - "ИП Бузин", которая находится по адресу: улица Абая, 20.

Ранее заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов в преддверии отопительного сезона раскрыл стоимость угля в регионах. По его словам, коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. В регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 до 26 тыс. тенге.

Помимо этого, Жолмагамбетов рассказал, что делать казахстанцам, чтобы не испытать нехватку угля зимой. В частности, он призвал жителей страны заранее подавать заявки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179703-gde-kupit-ugol-v-temirtau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie