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"Крупный бонус" обещают казахстанцам за документы советского образца

Опубликовано:

Смартфон в руках
Смартфон в руках. Иллюстративное фото: MStudioImages / Getty Images

В Сети появилась информация, что граждане, у которых сохранились документы советского образца, якобы могут рассчитывать на крупный бонус. Это фейк, сообщает StopFake.kz.

В Казнете появилась рассылка с изображением документа времен СССР. Якобы те граждане, у кого сохранились такие документы, могут "рассчитывать на крупный бонус".

Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан опровергла эту информацию.

"Все социальные выплаты регламентированы Социальным кодексом РК. Такого вида выплат не существует! Призываем граждан доверять информации только из достоверных источников и не поддаваться на провокации мошенников. Распространение заведомо ложной информации карается по закону", - предупреждает ведомство.

Напомним, ранее в Агентстве по делам государственной службы обратились к казахстанцам с предупреждением о мошенниках, которые в мессенджерах Telegram и WhatsApp создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени руководителя аппарата Агентства Алибека Ахмедьярова. Ведомство призвало не доверять недостоверной рассылке и не переходить по сомнительным ссылкам.

Также мы писали о том, может ли SMS-код от номера 1414 привести к оформлению чужого кредита на казахстанцев. Сообщения от номера 1414 поступают по различным поводам. А содержащийся в них код открывает доступ к определенным возможностям, которыми пользуются мошенники.

Такой случай произошел с пенсионеркой из Алматы. Женщина потеряла все свои накопления, поверив мошенникам, которые разыграли целую схему, представляясь работниками водоканала, сотрудниками ЦОН, КНБ и Нацбанка.

Ранее в сентябре сообщалось, что казахстанцы получают сообщения от мошенников с требованием оплатить налоговые задолженности. Письмо, приходящее на электронную почту, обязательно имеет прямую ссылку для оплаты. Если пройти по ней, деньги окажутся у мошенников напрямую.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179505-krupnyy-bonus-obeshchayut-kazahstancam-za-dokumenty-sovetskogo-obrazca/

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