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"Черный список" интернет-казино опубликовало Минтуризма Казахстана

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Мужчина играет в онлайн-казино
Онлайн-казино. Иллюстративное фото: SolStock / Getty Images

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей обновил список интернет-ресурсов, не имеющих лицензии на деятельность в сфере игорного бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтуризма.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, всего в список вошли 1820 уникальных адресов, содержащих признаки интернет-казино.

"Список состоит из интернет-ссылок с деятельностью интернет-казино и незаконной букмекерской деятельностью, выявленных Комитетом в ходе систематического сбора информации.

Кроме того, список пополняется с мессенджеров Telegram и WhatsApp, куда неравнодушные граждане оперативно отправляют ссылки на подозрительные сайты и страницы социальных сетей", – пояснили в ведомстве.

Так, в список попали известные платформы, такие как Vavada, Sultan Games, Pin Up, Play Fortuna, Riobet, Casino-X и другие.

Информация, собранная ведомством, будет внесена в информационную систему "Кибернадзор" для проведения правовой оценки и принятия мер по ограничению доступа к этим сайтам в Казахстане.

Напомним, в начале июня в мажилисе приняли поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности. Отмечалось, что принятые мажилисом поправки предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари для некоторых казахстанцев, в том числе для тех, кто еще не достиг 21 года, а также тех, кто включен в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях. В список тех, кому запрещено играть в азартные игры были включены также госслужащие и военнослужащие.

В июле Касым-Жомарт Токаев подписал этот закон.

До этого, в марте, на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

"Как вы знаете, для борьбы с наркоманией и наркобизнесом был принят комплексный план. Для борьбы с лудоманией правительству следует утвердить аналогичный документ, законодательно ограничив это пагубное пристрастие.

Мы не можем сквозь пальцы смотреть, как наша молодежь губит себя, предаваясь азартным играм и стремясь к легким деньгам. Только добытый честным, добросовестным трудом доход будет всегда во благо", – заявлял глава государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179383-chernyy-spisok-internet-kazino-opublikovalo-minturizma-kazahstana/

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