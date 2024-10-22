Более 20 сотрудников поликлиник наказали в Темиртау

Прокуратура Темиртау выявила многочисленные нарушения в системе лекарственного обеспечения за последние три года. Были обнаружены превышения норм назначения препаратов и другие проблемы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Темиртау проведена проверка лекарственного обеспечения в организациях здравоохранения за три года.

Проверкой выявлены факты превышения установленных норм назначения лекарственных средств, выписки медпрепаратов с истекающим сроком годности, без регистрации приема пациента, а также нарушения по подушевому финансированию населения.

Так, в нарушение "Правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь" установлено 76 фактов прикрепления граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено более 20 сотрудников поликлиник, из них 2 привлечены к административной ответственности.

Кроме того, по акту надзора прокуратуры филиалом НАО "Фонд социального медицинского страхования" приняты меры возврата средств в республиканский бюджет на сумму более 16 млн тенге за нарушения в лекарственном обеспечении населения и подушевом финансировании.

Ранее в Карагандинской области прошло выездное заседание Национальной академии наук Казахстана. На нем обсуждали, как сделать медицину в стране доступнее и современнее. Акцент был сделан на поиске решений, как использовать технологии для профилактики, улучшения диагностики и лечения. Также в приоритете должно быть развитие отечественного производства лекарственных средств и цифровой медицины.

Также сообщалось, что в Усть-Каменогорске открылось клинико-диагностическое отделение при Восточно-Казахстанском областном медицинском центре. Благодаря этому нововведению горожане смогут гораздо быстрее попадать на прием к узким специалистам, сдавать анализы и проходить необходимые обследования.