Сельчане пожаловались, что лишились единственной дороги в Алматинской области

Жители одного из сел в Алматинской области заявили, что лишились единственной дороги из-за предпринимателя - путь к их домам огородили, передает сайт телеканала КТК.

Как оказалось, участок давно продан, больше 15 лет назад, однако собственник начал стройку совсем недавно. Жители возмущаются, так как теперь они не могут нормально ни заехать, ни выехать, а кареты скорой теперь добираются до населенного пункта с задержкой.

"У меня четверо детей. Я их, получается, теперь вожу, обхожу два с половиной километра. У меня сын в садик ходит. Я с ним на руках хожу два с половиной километра. Это такая погода, да. Сырость, дождь, слякоть. То ли я здесь спускаюсь 400 метров, и я у себя дома уже", - жалуется местная жительница Гульвира Толбаева.

Местные опасаются, что в нужный момент останутся без помощи медиков. Сначала спасатели не могут найти адрес, а после - способ проезда.

По информации телеканала, на этом месте построят две конюшни, одна уже возведена. Владельцы земли никакой проблемы не видит - говорят, что местным ездить и ходить здесь можно.

"Мы не закрываем заборы. То есть право проезда для них есть, открыто. Они свободно могут заходить и выходить", - заявил управляющий Нуржан Болат.

По его словам, заборы установили здесь из-за кирпичного завода неподалеку, чтобы не свозили строительный мусор.

Тем не менее сельчане уверяют, самостоятельно пользоваться дорогой им не дают. Поэтому жители обратились за помощью к чиновникам.

"Земля имеет собственного владельца с 2007 года. Кто и как продал участок, нам неизвестно. Но, чтобы жители смогли продолжить пользоваться дорогой, мы направили письмо на установление сервитута. Это ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях. Сейчас он находится на рассмотрении, - сообщил замакима Райымбекского сельского округа Куаныш Кожахметов.

Сейчас сельчане хотят, чтобы собственник огородил обе свои конюшни и сделал дорогу доступной для общего пользования.

Источник: КТК

Напомним, совсем недавно в Алмалинском районе Алматы разгорелся конфликт между жителями района и владельцем земельного участка - горожане обвинили последнего в захвате части дороги.

Сообщалось, что проезжая часть дороги, по которой раньше ездили авто, сейчас перекрыта. Около двух месяцев назад здесь появился высокий забор, превративший дорогу в узкий коридор и лишивший жителей удобного проезда. Горожане такими нововведениями остались недовольны.

Похожая ситуация произошла и в Шымкенте в сентябре прошлого года – там бизнесмен перекрыл дорогу, не дождавшись выплат от акимата за свой участок. Он объяснил, что еще 4 года назад акимат решил выкупить его участок и проложить здесь асфальтированную дорогу. Однако, хоть дорогу здесь и приложили, деньги за свою землю мужчина так и не получил.