Алматинцы обвинили владельца земельного участка в захвате дороги (видео)

В Алмалинском районе Алматы разгорелся конфликт между жителями района и владельцем земельного участка – горожане обвинили последнего в захвате части дороги, передает телеканал "Астана".

Как рассказали жители района журналистам, проезжая часть дороги, по которой раньше ездили авто, сейчас перекрыта. Около двух месяцев назад здесь появился высокий забор, превративший дорогу в узкий коридор и лишивший жителей удобного проезда.

Горожане такими нововведениями недовольны.

"Я здесь живу уже 20 лет. Дорога всегда была открыта, а сейчас стоит вот забор. Есть только пространство для прохода. Это очень неудобно, а скоро зима, возможно, будет скользко здесь. Мы бы хотели, чтобы как-то привели в порядок эту часть дороги, рядом находится школа",

"Я каждый день хожу по этой дороге. С работы возвращаюсь, вечером на машине приезжаю. Мне хочется, чтобы там, где появился просвет, чтобы все-таки асфальтированная дорога нормальная появилась, чтобы одна машина могла проехать", - пожаловались жители района.

Как оказалось, забор воздвиг владелец земельного участка Салахадин Аюпов. Он рассказал, что купил участок еще в 2015 году.

По словам мужчины, забор он установил в целях безопасности – чтобы огородить свою территорию. Несмотря на напряженную обстановку, он выразил желание работать с соседями и за свой счет проложил тротуар для удобства жителей.

"Объяснял, но понимаете, у каждого своя версия, сразу ругаться начинали. Вот у меня на руках документы есть законные, госакт выданный. Я законно купил все это.

Земельный участок покупал в 2015 году, в частной собственности он с 2006 года. Здесь дорогу не перекрывал, ничего плохого не делал, свой участок просто огородил. А рядом здесь вот 4,5 метра есть дорога законная. Я тоже хочу, чтобы здесь была хорошая дорога", – заявил владелец участка.

Ранее жители Алмалинского района обратились с просьбой проверить законность передачи земельного участка.

Заместитель акима района Руслан Идрисов рассказал, что в ходе проверки было установлено, что данная территория принадлежит частному владельцу. Но помимо этого, был установлен захват территории госфонда с двух сторон.

На данный момент нарушение устранено, в результате чего и появился проход шириной более 3 метров.

Кроме того, как сообщили телеканалу в акимате, проверочные мероприятия все еще продолжаются.

"На сегодняшний день жители данного микроучастка обратились в соответствующие государственные органы по законности передач данного земельного участка в частную собственность. Пока будет проводиться соответствующие мероприятия заинтересованными госорганами в рамках существующего законодательства, акиматом района за счет собственных средств для жителей будет организован проход на освободившемся участке госфонда", - заверил замакима района Руслан Идрисов.

В акимате уточнили, что до середины этого месяца, для жителей будет создан пеший проход, который обещают благоустроить с дальнейшим озеленением и установкой освещения.

Напомним, в прошлом году жители Каскелена забили тревогу из-за того, что дорога общего пользования оказалась в частной собственности. В акимате тогда не смогли объяснить, почему так произошло, но обещали во всем разобраться.

Похожая ситуация произошла и в Шымкенте в сентябре прошлого года – там бизнесмен перекрыл дорогу, не дождавшись выплат от акимата за свой участок. Он объяснил, что еще 4 года назад акимат решил выкупить его участок и проложить здесь асфальтированную дорогу. Однако, хоть дорогу здесь и приложили, деньги за свою землю мужчина так и не получил.

В итоге в акимате обещали расплатиться с бизнесменом в течение трех месяцев, а полиция составила в отношении мужчины административный протокол по статье 614 КоАП РК "Создание препятствий для движения транспортных средств". Его оштрафовали.