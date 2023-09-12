Бизнесмен, не дождавшись обещанных акиматом денег, перекрыл дорогу в Шымкенте (видео)

В Шымкенте предприниматель, не дождавшись от акимата платы за свой участок, решил перекрыть дорогу, чем спровоцировал огромную пробку, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на слова шымкентского предпринимателя, еще четыре года года назад сотрудникам районного акимата приглянулся его земельный участок. Как раз перед визитом премьер-министра власти экстренно решили выкупить эту территорию, чтобы срочно проложить здесь асфальт.

Однако денег за участок бизнесмен так и не получил. Уставший от ожидания мужчина решил пойти на крайние меры: он перекрыл ту самую дорогу, которую построили на его участке земли.

В итоге десятки машин оказались заложниками ситуации. Даже водителю "скорой", который спешил на вызов, пришлось менять маршрут и искать другой путь.

Сам предприниматель, который все еще платит налог за эту землю, уверен, что это единственный метод, который может подействовать на чиновников.

"Они ведь сами попросили проложить асфальт на моем участке. Разрешение у меня взяли. Обещали, что все оформят в законном порядке и выплатят мне деньги за эту землю. Я поверил им на слово. Я имею полное право весь этот асфальт теперь поломать и вновь вернуть участок в свое пользование. А что мне еще остается делать?!" - вопрошает Бакытжан Ошакбаев.

В районном акимате уже отреагировали на ситуацию. В ведомстве заявили, что рассчитаются в течение трех месяцев, однако ответить, почему этого не сделали за четыре года, не смогли.

"Сейчас идет процесс расчета. В управлении транспорта оформляют документы. Как только будут готовы бумаги, на этой неделе передадим в земельное управление. Они должны провести оценку, и в законном порядке выплатим деньги", - заявил аким района Аль-Фараби Рашид Мынбаев.

Чиновники вызвали на место спецтехнику, которая расчистила проезжую часть. Но предприниматель пригрозил: больше ждать не будет. Обещает разрушить дорогу, если его вновь заставят нервничать.

Источник: КТК

Отметим, согласно статье 84 Земельного кодекса РК, земельный участок может быть принудительно отчужден для государственных нужд в исключительных случаях при условии равноценного возмещения имущества с согласия собственника или негосударственного землепользователя либо по решению суда.

Государственными нуждами при принудительном отчуждении земельных участков в исключительных случаях являются:

международные обязательства, вытекающие из международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан; предоставление земель для нужд обороны и национальной безопасности, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, создание и функционирование специальных экономических зон; обнаружение и разработка месторождения полезных ископаемых; строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, строительство (реконструкция) аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов, обеспечивающих космическую деятельность, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей, объектов нефтеперерабатывающего производства, отнесенных к стратегическим объектам, реализация концессионных проектов, объектов общего пользования населенных пунктов.

Согласно кодексу, владельцу участка, изымаемого для госнужд, должны возместить стоимость участка в полном объеме или предоставить взамен другой земельный участок.