Новый поезд запустили между Актобе и Шалкаром: сколько стоят билеты
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АО "Қазақстан темір жолы" запускает новый поезд по маршруту "Актобе-Шалкар". Он будет курсировать через день, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, новый поезд № 630/629 начнет курсировать через день с 22 октября.
Поезд является коммерческим (не субсидируемым) и состоит из 6 вагонов, включая 3 купейных и 3 плацкартных. Стоимость билета в купейном вагоне - 5800 тенге, в плацкартном - 4000 тенге.
Также ТОО "Сарыарка-компани" с 2016 года осуществляет пассажирские перевозки по социально значимому межрайонному железнодорожному маршруту "Актобе-Шалкар".
Пригородный поезд № 6991/6992 состоит из 7 вагонов, включая 3 плацкартных и 3 общих вагона в будние дни и 3 плацкартных и 4 общих вагона в выходные и праздничные дни.
Частота движения - 1, 3, 5, 6, 7 дни недели. Стоимость проезда между Актобе и Шалкаром составляет 2135 тенге, а в общем вагоне - 883 тенге.
В коммерческом поезде № 630/629 предусмотрено 25 остановок, а в пригородном поезде № 6991/6992 - 30 остановок.
Ранее сообщалось, что 25 и 27 октября 2024 года маршрут скоростного электропоезда "Караганда-Астана" будет продлен до станции "Курорт Боровое". Он будет отправляться из Астаны в 10.40, а выезжать в обратном направлении из Борового в 14.10.
Летом текущего года председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказывал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178011-novyy-poezd-zapustili-mezhdu-aktobe-i-shalkarom-skolko-stoyat-bilety/