Жителям Павлодарской области сократили время в пути с 45 до 15 минут

В Павлодарской области время в пути из одного села в другое теперь сократилось в три раза благодаря отремонтированной дороге, передает NUR.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам директора ТОО "ИНЭК" Дины Серикпаевой, в этом году компания отремонтировала около 100 километров дорог в регионе. В основном павлодарский подрядчик занимался путями в Щербактинском, Успенском районах и районе Теренколь.

"Закончили средний ремонт автомобильной дороги Шарбакты - Северное, это граница области. Асфальтировали 24,7 километра. Договор заключили 5 сентября. Выделенная на объект сумма - 1 млрд 105 млн тенге", - рассказала Дина Серикпаева.

Кроме того, были отремонтированы дороги районного значения, в том числе по направлению Шарбакты - Богодаровка.

По словам акима Щербактинского района Сержана Иманкулова, раньше путь из одного села в другое занимал 45 минут, теперь можно доехать за 15.

"Президент страны уделяет дорогам особое внимание. Если не будем их прокладывать, люди будут уезжать из деревень и сел. Конечно, нужно, чтобы подрядчики делали свою работу нормально. Иногда получается, что деньги выделяем, а результат, к сожалению, не тот, который ожидаем", - подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов.

В Щербактинском районе заасфальтированы все областные дороги, внутрипоселковые тоже не отстают - осталось обновить покрытие на 12 улицах. Местные власти пообещали сделать это в следующем году.

Ранее в Павлодарской области завершили средний ремонт на участке автодороги Омск - Майкапшагай. Этот ключевой транспортный коридор связывает регион с Российской Федерацией.

А в Экибастузском районе Павлодарской области 20 должностных лиц оштрафовали за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог. За недоработки в улично-дорожной сети полиция направила представления в местные акиматы.