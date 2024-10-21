Ключевой транспортный коридор отремонтировали в Павлодарской области
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В Павлодарской области завершили средний ремонт на участке автодороги Омск - Майкапшагай, которая связывает регион с Российской Федерацией, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, завершился средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения Омск - Майкапшагай на километрах 228-240, 244-247, 249-255 и 264-278.
Общая протяженность ремонтируемых отрезков составила 35 километров (выборочные участки).
"Данная дорога относится ко 2-й технической категории и является одним из ключевых транспортных коридоров Павлодарской области, связывая ее с Российской Федерацией", - отметили в "КазАвтоЖоле".
В рамках ремонта выполнялись следующие работы: фрезерование верхнего слоя покрытия, укладка нового асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин шириной 1,5 метра при общей ширине проезжей части 3 метра, а также нанесение дорожной разметки.
"Ремонт направлен на поддержание дороги в нормативном состоянии и повышение безопасности дорожного движения", - уточнили в компании.
Ранее стало известно, что в Экибастузском районе Павлодарской области 20 должностных лиц оштрафовали за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог. За недоработки в улично-дорожной сети были направлены представления в акимат города.
Также в Экибастузе самовольный ремонт дороги оставил без воды городской роддом. При проведении незаконных работ был поврежден водопровод. Благодаря аварийным службам ситуацию быстро исправили.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176679-klyuchevoy-transportnyy-koridor-otremontirovali-v-pavlodarskoy-oblasti/