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"Давайте потерпим": когда в Астане исчезнет черный смог, предположил глава Минэкологии

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Смог в Астане
Смог в Астане. Архивное фото: NUR.KZ

На брифинге в правительстве главу Минэкологии спросили, какие меры предпринимаются для уменьшения смога в Астане, а он предложил потерпеть до конца газификации города, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что экологический мониторинг в городах идет постоянно, как и работа по снижению концентрации взвешенных частиц в воздухе, в том числе через работу с "крупными загрязнителями".

Журналист, задавая вопрос министру, отметила, что загрязнители в Астане не только крупные – черный дым возникает, когда частный сектор и котельные топят подручными материалами, в том числе покрышками.

"Мы не раз говорили, что идет газификация частного сектора Астаны и прилегающих населенных пунктов, поэтому давайте потерпим. Эта работа закончится и мы, наверное, реально увидим изменение ситуации.

Вот сегодня активно городской акимат и акимат Акмолинской области проводят работу. Сегодня активно газ вводится в частные дома: в Акмолинской области в поселок Александровка – один из крупнейших поселков, который вносит свою лепту в загрязнение воздуха. Там ведется работа с лета по устройству разводящих путей в подворьях и газификации. Я думаю, в ближайшие годы мы увидим реальный результат", - заявил Нысанбаев.

Летом Минэкологии РК опубликовало на портале "Открытых НПА" проект концепции развития экологической культуры. В документе специалисты рассказали о причинах загрязнения воздуха в Казахстане.

Ранее также отмечалось, что в Алматы качество воздуха является одной из актуальнейших проблем. Так, алматинцы нередко жалуются на смог, окутавший мегаполис.

Одной из главных причин загрязнения воздуха ранее горожане и эксперты называли ТЭЦ, которые используют уголь. Несколько лет назад инициативные жители города даже сняли видеоролик о том, как ТЭЦ "убивает" воздух в Алматы.

В октябре 2020 года сообщалось, что все ТЭЦ Алматы переведут на газ.

При этом в прошлом году алматинцы написали петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева, в которой потребовали признать в мегаполисе экологическую катастрофу. Тогда эксперты также заявляли, что 97% выбросов в Алматы приходится на долю теплоэнергетики.

А еще годом ранее в городе проходил санкционированный митинг за чистый воздух. Его главной целю было выразить обеспокоенность состоянием экологии южной столицы.

"Наверное, каждая алматинка и каждый алматинец, а также и гости нашего города успели заметить невооруженным глазом висящую над городом пелену густого серого смога во время излюбленных походов в горы. Очевидно, мы все дышим этим воздухом. Экологическая катастрофа никого не обходит стороной", - писали активисты в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177738-davayte-poterpim-kogda-v-astane-ischeznet-chernyy-smog-predpolozhil-glava-minekologii/

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