Будут ли праздничные фейерверки ко Дню Республики в Астане и Алматы

25 октября в Казахстане отмечается День Республики. Будут ли в этот день праздничные фейерверки в Астане и в Алматы, рассказали в акиматах городов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службы.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Астаны, в столице праздничного салюта на 25 октября не ожидается.

Не будет фейерверка в День Республики и в Алматы. Данную информацию подтвердили в акимате южной столицы. При этом в Алматы ожидается ряд других крупных культурных мероприятий.

Так, к примеру, 22 октября в 16:00 в Театре традиционного искусства "Алатау" состоится праздничный концерт "Атамекен - айбыным", посвященный Дню Республики. На сцене выступят деятель культуры РК, исполнительница традиционных песен Алма Аманжолова, эстрадная певица Марал Анарбек, певица Сандугаш Стамгазиева и другие.

В этот же день в 18:00 ко Дню Республики члены Союза молодых художников РК представят свои картины, графические и акварельные работы, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства на выставке "Сағындырған әуендер-ай", которая пройдет в Almaty Gallery (Достык, 44).

Там же артисты камерного оркестра исполнят знаменитые классические произведения и песни именитых классиков. Солировать оркестру будут заслуженный деятель РК, заслуженная артистка Узбекистана, оперная певица Джамиля Баспакова, также лауреаты международных конкурсов Олег Татамиров, Дамир Садуахасов и Диана Самыкенова.

23 октября в 12:00 в музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа пройдет концерт "Ақ жауын" с участием камерного оркестра. В это же время в Казахском государственном цирке состоится благотворительное шоу "Тигр на слоне".

Основной торжественный концерт состоится 23 октября в 15:00 во Дворце Республики. В мероприятии примут участие такие звезды, как легендарный ансамбль "Дос-Мукасан", основатель группы A'Studio, продюсер и композитор Байгали Серкебаев, заслуженный деятель Республики Казахстана, лауреат государственной премии "Дарын", известный домбрист-кюйши Асылбек Енсепов и другие артисты.

24 октября с 10:00 в музее Алматы будет работать выставка "Тарихи дерек – елдігімнің бастауы". В 15:00 пройдет Марш патриотов с участием молодых казахстанцев, которые пронесут государственные флаги Казахстана по пр. Достык от ул. Казыбек би до пр. Абая. Шествие праздничной колонны завершится исполнением гимна перед Дворцом Республики.

В День Республики, 25 октября, в 11:00 на ВСК "Медеу" состоится торжественная церемония поднятия государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана.

Напомним, впервые 25 октября было признано праздничным днем в 1995 году. Тогда президент Казахстана подписал указ, согласно которому дата 25 октября была объявлена национальным праздником РК - Днем Республики.

Однако в 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников.

Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне 2022 года.

В середине сентября 2022 года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, спустя 13 лет День Республики - 25 октября - вновь стал национальным праздником.

Сейчас это единственный национальный праздник в Казахстане.

Согласно закону "О праздниках в РК", национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

В этом году, как мы писали ранее, День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд - 25, 26 и 27 октября.