В "КазАвтоЖол" обратились к водителям Казахстана с предупреждением

Казахстанских водителей попросили пополнить лицевые счета, так как с 23 часов сегодняшнего дня запланированы работы по обновлению платежных систем, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовали обращение к водителям с пометкой "Важно".

"С 23 часов 21 октября до 5 часов 22 октября 2024 года будут проводиться плановые работы по обновлению в личном кабинете KazToll, приложении Sapar, на официальном сайте, а также в платежных системах. В связи с этим просим вас заранее пополнить лицевые счета транспортных средств", - указано в сообщении.

Сообщается, что обновление необходимо для обеспечения корректной работы информационных систем.

О том, как платить за проезд по платным дорогам в Казахстане и всех способах оплаты, мы писали в отдельном материале по данной ссылке.

Ранее сообщалось, что в Казахстане насчитывается 11 участков дорог, на которых взимается плата за проезд со всех водителей - в будущем планируется их количество увеличить.

Также мы писали, что системой предусмотрен возврат еще не потраченных средств. Такая ситуация может возникнуть при продаже автомобиля или, например, из-за указания номера авто с ошибкой. В обоих случаях можно перевести деньги на другой регистрационный номер.

Недавно в "КазАвтоЖол" сообщили, что в личном кабинете на сайте KazToll добавлен новый сервис для перевода средств.

"Теперь граждане, на имя которых зарегистрировано несколько автомобилей, могут подать электронное заявление для перечисления средств с одного транспортного средства на другое", - сообщили в компании.