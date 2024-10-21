Как перевести деньги за платные дороги на другое авто в Казахстане

Неиспользованные за проезд по платным дорогам деньги можно перевести на номер другой машины этого же владельца. Для удобства теперь ввели онлайн-переводы. Подробнее о сервисе читайте на NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане насчитывается 11 участков дорог, на которых взимается плата за проезд со всех водителей – в будущем планируется их количество увеличить.

Оплатить проезд можно как на пунктах взимания платы или через мобильное приложение, так и заранее внести деньги на счет, привязанный к номеру авто. В последнем случае можно "закинуть" достаточно большую сумму и не думать об оплате долгое время.

Стоит отметить, что системой предусмотрен возврат еще не потраченных средств. Такая ситуация может возникнуть при продаже автомобиля или, например, из-за указания номера авто с ошибкой. В обоих случаях можно перевести деньги на другой регистрационный номер.

Примечательно, что ранее для того, чтобы вернуть деньги или перевести их на другое авто, нужно было готовить письменное заявление, однако теперь перевод можно оформить в режиме онлайн.

Как сообщили в "КазАвтоЖоле", в личном кабинете на сайте KazToll добавлен новый сервис для перевода средств.

"Теперь граждане, на имя которых зарегистрировано несколько автомобилей, могут подать электронное заявление для перечисления средств с одного транспортного средства на другое", – сообщили в компании.

Кнопка перевода денег появится, как только автовладелец зарегистрируется на сайте и добавит информацию о своих транспортных средствах. При переводе нужно указать регистрационный номер авто, на которое будут начислены деньги, а также подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В разделе "Мои документы" будет отображаться информация о номере, времени и статусе заявки. Если заявление отклонено, будет указана причина отказа в примечании.

Отметим, что для проведения процедуры важно, чтобы у транспортных средств был один владелец и используемая для подписи заявки ЭЦП тоже принадлежала ему.

Перевод денег за платные дороги на другое авто. Снимок экрана: портал KazToll

В "КазАвтоЖоле" также отмечают, что перевод доступен только на авто, которое находится на учете в МВД – он будет отклонен, если средства пытаются перечислить на транспортное средство, уже снятое с регистрации.