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Самовольный ремонт дороги оставил без воды роддом в Экибастузе (видео)

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В Экибастузе повредили водопровод возле роддома
Повреждение водопровода. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Экибастузе самовольный ремонт дороги из-за повреждения водопровода привел к отключению воды в родильном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 27 сентября около 18.00 при проведении обследования улично-дорожной сети города был выявлен факт незаконного проведения земляных работ по улице Маметова на территории и возле родильного дома.

"При проведении незаконных работ был поврежден водопровод, родильный дом остался без воды на некоторое время", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Благодаря аварийным службам города ситуация была быстро исправлена.

"Руководитель ТОО, выполнявшего земляные работы без соответствующего разрешения, привлечен к административной ответственности за невыполнение требований по производству работ на дорогах, установленных законодательством Республики Казахстан в области дорожного движения. Наложен штраф на должностное лицо в размере 10 МРП", - сообщил начальник ОАП УП Экибастуза Нургазы Жамшитов.

В ДП Павлодарской области отметили, что во избежание подобного наказания важно правильно согласовывать вопросы проведения ремонтных или иных работ.

"Без специального разрешения нельзя проводить работы, мешающие движению машин и пешеходов. Схемы по организации перекопа, ограждений и объездных путей движения должны быть утверждены и согласованы с местными исполнительными органами, а по безопасности дорожного движения - с административной полицией УП Экибастуза", - добавил полковник полиции.

За 9 месяцев 2024 года выявлено и пресечено 19 нарушений в части невыполнения требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог и других дорожных сооружений.

Добавим, что по ч.1 ст.631 КоАП РК невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области дорожного движения, влечет штраф на физических лиц в размере 2 МРП (7 384 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 15 МРП (55 380 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 30 МРП (110 760 тенге). 

Ранее в Караганде произошел прорыв трубопровода диаметром 300 мм, из-за чего жители нескольких улиц остались без холодного водоснабжения.

А в Алматинской области многие жители остались без электричества и воды из-за долгов обслуживающих организаций перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт". В акимате отметили, что ведут работу по скорейшему урегулированию ситуации с задолженностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167638-samovolnyy-remont-dorogi-ostavil-bez-vody-roddom-v-ekibastuze-video/

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