Патрули на дорогах проверяют документы в Павлодарской области

В Павлодарской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия ищут браконьеров и проверяют наличие разрешительных документов на охоту, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Павлодарской области с 20 октября текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер".

"Цель мероприятия - выявление и пресечение браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В частности, полицейские займутся патрулированием охотничьих хозяйств и угодий на предмет выявления браконьерства, в том числе среди иностранцев, прибывших в регион для охоты.

"Патрули на дорогах проверят наличие разрешительных документов на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия и патронов, холодного оружия, а также на право охоты, рыболовства, рубки леса, заготовки древесины", - уточнили в ведомстве.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 19 ноября включительно.

Ранее в Павлодарской области в ходе проверки пассажирских перевозок выявили более 100 правонарушений. Наиболее распространенные из них - нарушение правил маневрирования, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, превышение установленной скорости, пользование телефоном при управлении авто.

Также жителя Аксу, работавшего таксистом, привлекли к ответственности за предпринимательскую деятельность без разрешения. В отношении мужчины составили административный протокол, материал передали в суд для рассмотрения.