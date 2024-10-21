Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Патрули на дорогах проверяют документы в Павлодарской области

Опубликовано:

Полицейский автомобиль
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодарской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия ищут браконьеров и проверяют наличие разрешительных документов на охоту, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Павлодарской области с 20 октября текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер".

"Цель мероприятия - выявление и пресечение браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В частности, полицейские займутся патрулированием охотничьих хозяйств и угодий на предмет выявления браконьерства, в том числе среди иностранцев, прибывших в регион для охоты.

"Патрули на дорогах проверят наличие разрешительных документов на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия и патронов, холодного оружия, а также на право охоты, рыболовства, рубки леса, заготовки древесины", - уточнили в ведомстве.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 19 ноября включительно.

Ранее в Павлодарской области в ходе проверки пассажирских перевозок выявили более 100 правонарушений. Наиболее распространенные из них - нарушение правил маневрирования, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, превышение установленной скорости, пользование телефоном при управлении авто.

Также жителя Аксу, работавшего таксистом, привлекли к ответственности за предпринимательскую деятельность без разрешения. В отношении мужчины составили административный протокол, материал передали в суд для рассмотрения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176656-patruli-na-dorogah-proveryayut-dokumenty-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie