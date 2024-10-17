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Таксистов проверили и наказали в Павлодарской области

Опубликовано:

Мужчина за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: Nature / Getty Images

В Павлодарской области в ходе проверки пассажирских перевозок выявили более 100 правонарушений, а несколько авто оказались на штрафстоянке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, республиканское ОПМ "Перевозчик" проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, усиления контроля за осуществлением пассажирских перевозок, выявления фактов нелегальной перевозки пассажиров и багажа со стороны частных лиц.

За первый день ОПМ полицейские выявили 116 административных правонарушений. Наиболее распространенные из них - нарушение правил маневрирования, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, превышение установленной скорости, пользование телефоном при управлении авто, нарушение правил перевозок пассажиров.

"В ходе ОПМ выявлено шесть фактов проявления назойливого обращения в общественных местах в целях оказания услуг такси. На штрафную стоянку водворено всего пять автомашин", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

К примеру, в городе Аксу на пересечении улиц Пушкина и Маншук Маметовой остановили автомашину Тoyota Аlphard. При проверке установлено, что водитель управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке.

В Экибастузе водитель автомашины Volkswagen нарушил правила перевозки пассажиров.

В Павлодаре на перекрестке улиц Торайгырова и Дюсенова была задержана автомашина Mazda, водитель которой осуществлял перевозку пассажиров по приложению без регистрации.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

"Работа по осуществлению безопасности граждан в общественном транспорте находится на особом контроле полиции. Призываем перевозчиков строго соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности пассажиров", - сказал глава местной полицейской службы региона.

Ранее жителя Аксу, работавшего таксистом, привлекли к ответственности за предпринимательскую деятельность без разрешения. Материал передали в суд для рассмотрения.

Летом в Павлодарской области нескольких водителей наказали за переоборудование транспортных средств без соответствующего разрешения. Также полицейские обнаружили тех, кто не прошел государственный или обязательный техосмотр или не имел страхования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175324-taksistov-proverili-i-nakazali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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