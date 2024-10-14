Таксиста наказали за услуги по приложению в Павлодарской области

Жителя Аксу, работавшего таксистом, привлекли к ответственности за предпринимательскую деятельность без разрешения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время проведения ОПМ "Такси" на улице Камзина в городе Аксу полицейские остановили автомашину Toyota Camry серого цвета под управлением 45-летнего местного жителя.

"При проверке документов стражами порядка выявлено, что он занимался предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения, а именно таксовал посредством приложения, не имея на то необходимых разрешений и соответствующих документов", - пояснили в ДП Павлодарской области.

За занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления в отношении мужчины был составлен административный протокол.

"Материал передан в суд для рассмотрения", - отметил первый заместитель начальника ОП Аксу Айдар Сламбеков.

Добавим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге).