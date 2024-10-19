Движение ограничат в Астане из-за строительства LRT

Ограничение на транспортной развязке в Астане введут из-за работ по строительству LRT - будет проводиться заливка бетона, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как пояснили в компании, на перегоне 112-113 планируется провести заливку бетона на сборных коробчатых балках LRT.

"В связи с этим 20 октября с 23:00 до 06:00 часов 21 октября вводится ограничение движения на транспортной развязке проспекта Мангилик Ел на пересечении ул. Сыганак. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в CTS.

Напомним, ранее монолитные балки LRT закрепили способом, который озадачил астанчан. Фото, где балки "скреплены" сомнительной конструкцией, появилось в Сети. Представители CTS пояснили, что это была опалубка для бетонирования внутренней стороны монолитных балок, демонтированная после окончания работ.

Добавим, недавно в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В ноябре прошлого года одна из опор накренилась - в CTS сообщили тогда о скором ее ремонте.

Недавно аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Нура" рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.