Работа над системой сейсмобезопасности в Алматы: выявлены коррупционные риски

Руководитель Антикоррупционной службы города Алматы Арман Рахимов на брифинге РСК озвучил итоги мониторинга в сфере обеспечения сейсмической безопасности города, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Рахимов заверил, что особое внимание уделено вопросу освоения бюджетных средств на обеспечение сейсмической безопасности.

"В результате мониторинга установлено 7 коррупционных рисков, дано 10 рекомендаций. В рамках антикоррупционного мониторинга Департаментом (Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы - прим. ред.) в адрес акимата и ДЧС внесена рекомендация о пересмотре системы оповещения по примеру push-уведомлений Японии и США. Таким образом внедряется более эффективная система мгновенного массового оповещения", - заявил спикер.

Напомним, 31 мая текущего года был проведен тестовый запуск для пользователей устройств с операционной системой Android по всему городу.

Для полного охвата населения 17 октября проведена общегородская сейсмотренировка, в ходе которой система была использована в тестовом режиме для устройств с операционной системой iOS.

Ранее в акимате сообщали, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.