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Жителей Шахтинска призвали покупать уголь заранее, чтобы избежать ажиотажа

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Угольный разрез
Уголь. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителей Шахтинска и прилегающих поселков призвали заблаговременно приобретать запасы угля, чтобы избежать ажиотажа в пиковый период. Реализацию угля осуществляют два предприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, во избежание ажиотажа в пиковый период жителям города и прилегающих поселков рекомендовано приобретать запасы угля заблаговременно.

В Шахтинске реализацию угля осуществляют два предприятия: ТОО "Картрансуголь" (учетный квартал 049, № строения 1, регион КТУ бывший МОСКО) - Дубовский (Сокур комир) и ТОО "А-Пром Плюс" (ул. Станционная 70Б) - Шубаркольский.

Ранее заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов в преддверии отопительного сезона раскрыл стоимость угля в регионах. По его словам, коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. В регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 до 26 тыс. тенге.

Помимо этого, Жолмагамбетов рассказал, что делать казахстанцам, чтобы не испытать нехватку угля зимой. В частности, он призвал жителей страны заранее подавать заявки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175606-zhiteley-shahtinska-prizvali-pokupat-ugol-zaranee-chtoby-izbezhat-azhiotazha/

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