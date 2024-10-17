Жителей Шахтинска призвали покупать уголь заранее, чтобы избежать ажиотажа

Жителей Шахтинска и прилегающих поселков призвали заблаговременно приобретать запасы угля, чтобы избежать ажиотажа в пиковый период. Реализацию угля осуществляют два предприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, во избежание ажиотажа в пиковый период жителям города и прилегающих поселков рекомендовано приобретать запасы угля заблаговременно.

В Шахтинске реализацию угля осуществляют два предприятия: ТОО "Картрансуголь" (учетный квартал 049, № строения 1, регион КТУ бывший МОСКО) - Дубовский (Сокур комир) и ТОО "А-Пром Плюс" (ул. Станционная 70Б) - Шубаркольский.

Ранее заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов в преддверии отопительного сезона раскрыл стоимость угля в регионах. По его словам, коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. В регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 до 26 тыс. тенге.

Помимо этого, Жолмагамбетов рассказал, что делать казахстанцам, чтобы не испытать нехватку угля зимой. В частности, он призвал жителей страны заранее подавать заявки.