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Очередников из Павлодара призвали не радоваться сообщениям о выделении квартир

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Ключи от дома
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: andresr / Getty Images

Очередникам из Павлодара стали приходить сообщения в WhatsApp о том, что заявка на предоставление квартиры рассмотрена, передает NUR.KZ со ссылкой на городской отдел жилищных отношений.

По информации официального аккаунта госучреждения в Instagram, от имени руководителя ГУ "Отдел жилищных отношений города Павлодара" Кенжегуль Жолжаксиновой в WhatsApp с номеров +700 330 12 05, +7 778 877 68 25 и с других горожанам приходят сообщения.

"Проводится переписка, где спрашивают, оставляли ли вы заявку на предоставление жилья в Павлодаре, а также, что заявка на выделение квартиры рассмотрена. Просят сделать фотографию, отправить им и подойти по указанному адресу. Это мошенники. Просим вас быть предельно бдительными", - предупредили в отделе жилищных отношений.

Горожан попросили уточнить информацию по адресу: Павлодар, улица Кривенко, 25, каб.219, либо обращаться по номеру: 32-74-48.

"Жилье из коммунального жилищного фонда предоставляется только в порядке очередности", - напомнили в ведомстве.

Также стало известно, что по данному факту руководитель ГУ подала заявление в полицию.

Ранее павлодарцы, ожидающие жилье из госфонда, пожаловались, что вынуждены более 10 лет скитаться по съемным квартирам. Люди говорят, что очередь движется очень медленно. В отделе жилищных отношений уверяют, что причины объективные.

Летом некоторые жители Павлодара через SMS-сообщения узнали о снятии с очереди на жилье. Оказалось, это произошло в рамках общереспубликанской инвентаризации списка учета граждан - очередников на получение жилья из коммунального жилищного фонда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166138-ocherednikov-iz-pavlodara-prizvali-ne-radovatsya-soobshcheniyam-o-vydelenii-kvartir/

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