"Мне уже надоело": павлодарские очередники не могут более 10 лет получить жилье

Павлодарцы, ожидающие жилье из госфонда, жалуются, что вынуждены годами скитаться по съемным квартирам в ожидании квадратных метров. Говорят, что очередь движется очень медленно, передает корреспондент NUR.KZ.

Например, Рита Лисуненко в ожидании квартиры уже 10 лет. В очереди стоит по категории "неполная семья". Но надежды на то, что когда-нибудь она все же въедет в собственное жилье, у женщины нет.

"При постановке в очередь я была 4751. Очередь двигается очень медленно. Я уже в очереди 11-й год стою. На данный момент моя очередь 1588. Просто хотелось, чтобы немножко быстрее очередь двигалась", - говорит павлодарка.

Схожая ситуация и у Кымбат Камбаровой, которая в числе очередников в Павлодаре уже 17 лет. Признается, уже и дочь выросла, скитаясь по съемным квартирам.

"Мне уже надоело с этой квартиры туда-сюда. Вот сейчас я снимаю за 90 тысяч. То, что я зарабатываю, и моя пенсия по инвалидности уходят на это все. Хотя бы ипотеку бы дали по состоянию здоровья, ладно, помогли бы от государства. Пусть не бесплатное жилье", - отмечает женщина.

В очереди на жилье на сегодня в Павлодаре более 16 тысяч человек и по сравнению с 2023 годом она особо не сдвинулась. В отделе жилищных отношений говорят, что причины объективные.

"В прошлом году также очередность составляла около 16 тысяч человек. Предоставление жилья, прям целого дома, в прошлом году в порядке очереди, к сожалению, не было. Финансирование было только в середине года и акиматом были рассмотрены варианты для покупки готового жилья у частных строителей", - сообщила главный специалист отдела жилищных отношений Павлодара Айнура Шукеева.

Распределение жилья напрямую зависит от строительства многоэтажек, предназначенных для социально уязвимых слоев населения.

В 2024 году, по информации отдела строительства Павлодара, велось строительство 5 домов. Один недавно сдали, а до конца года надеются завершить возведение еще двух высоток. При этом отмечают, что подготовительная работа занимает много времени.

"Причина у нас в том, что мы на данный момент ведем работу по самому проектированию жилых домов. У нас проектирование одного жилого дома занимает в среднем от полугода до года. У нас есть план, по которому мы идем, и осуществляется эта разработка, потом дальнейшая реализация", - сообщил заместитель руководителя отдела строительства Павлодара Абылай Мушкенов.

В отделе строительства отметили, что с финансированием проблем не возникает. В Павлодаре на сегодня ведется застройка одного микрорайона "Достык", который возводят на месте бывших дачных кооперативов.

Есть и строительство за счет частных инвесторов, однако очередники отмечают, что подобные квадратные метры им не по карману.

Напомним, ранее сообщалось, что незаконные правовые акты, ограничивающие права малообеспеченных семей на получение социальной помощи, отменены прокуратурой в Павлодаре. По данным надзорного органа, пресечены факты ограничения прав социально уязвимых граждан на получение государственной помощи по оплате коммунальных расходов и услуг связи. Анализом выявлено искусственное создание административных барьеров в нормативных правовых актах территориальных маслихатов.