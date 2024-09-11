Без льда остался главный спортивный комплекс в Павлодаре

В ледовом дворце Павлодара, где регулярно тренируются более 2 тыс. человек, сломалась морозильная установка. В акимате планируют полностью обновить холодильное оборудование, передает "Ирбис TV".

В главном спортивном комплексе Павлодара и ранее были поломки, но таких масштабных не наблюдалось с самого момента сдачи объекта.

Все профессиональные спортсмены региона были вынуждены готовиться к сезону в прямом смысле слова на улице. В том числе - и хоккеисты. Главный тренер Евгений Штайгер перед кубком высказался о сложившейся ситуации.

"Пару звеньев можно слепить, сейчас будем набирать. У нас и игр нет, со льдом у нас проблемы, льда у нас нет. Проблемы что здесь, что на новой арене. Нет ресурса, чтобы просмотреть игроков. У нас три льда в неделю, мало для предсезонки, но что есть", - поделился главный тренер хоккейного клуба "Ertis" Евгений Штайгер.

В управлении спорта региона сообщили, что запчасти для морозильной установки уже закупили. Также планируют полностью обновить холодильное оборудование.

"У нас действительно есть проблемы. Холодильному оборудованию более 20 лет, благодаря поддержке акима области в этом году выделено финансирование на приобретение холодильной установки. Сейчас мы объявили конкурс, параллельно ведутся ремонтные работы", - рассказал руководитель управления спорта Павлодарской области Даур Ергабулов.

После выхода из строя основной ледовой арены Павлодара большую нагрузку на себя взял раскаточный каток в микрорайоне "Спорт-Сити". Там тренируются все те, кто связан с зимними видами спорта: профессиональные команды, молодежные, детские составы, а также фигуристы. Тренировки начинаются с 6 часов утра и заканчиваются лишь поздней ночью.

В микрорайоне "Спорт-сити" на раскаточной арене сегодня расписана каждая секунда. Выдержит ли такой наплыв спортсменов маленькая площадка - большой вопрос.

К слову, сезон хоккеисты "Иртыша" и молодежной команды "Мунайшы" начнут на выезде. В сентябре павлодарские болельщики хоккея точно не увидят.

Ранее в Управлении спорта Алматы рассказали, когда будет модернизирован Центральный стадион города, построенный в 1958 году и рассчитанный на более чем 23 тыс. мест. На данный момент проводится работа по формированию бюджета и конкурсной документации на проведение тендера.

А в августе в поселке Шульбинск области Абай открыли многофункциональный спорткомплекс. Он включил в себя поле для мини-футбола, зрительскую трибуну, волейбольную и баскетбольную площадки, теннисный корт, двухполосную беговую дорожку и боксерский ринг.