"Ждали чуда, вот оно пришло": в Караганде произошло то, о чем жители мечтали 30 лет

Жители поселка Шахтерского в Караганде впервые за 30 лет ожидания перешли на центральное отопление. Новая теплотрасса теперь обогревает 33 многоэтажки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата, долгожданное тепло поступило в квартиры 4 октября. Жители ранее отапливали свои дома печами или электричеством. В следующем году планируется подключение еще 29 домов.

"В квартирах тепло. Мы все радуемся. Ждали чуда, и вот оно пришло! Все работает нормально, батареи теплые. Спасибо, что нам дали рассрочку, помогли оформить! Не каждый мог бы это сделать за свой счет", - поделилась жительница поселка Ольга Иванова.

Как отметили в акимате, для восстановления внутридомовой разводки жители смогли воспользоваться беспроцентным кредитом от Центра модернизации жилищного фонда Карагандинской области. Подключение стало возможным благодаря программе "Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы".

Напомним, 27 сентября в Караганде начался постепенный запуск отопительного сезона - тепло планировалось подать во все дома к 1 октября. Отмечалось, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остальной части города.

Также сообщалось, что в Астане начался отопительный сезон - с 24 сентября стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов по городу планировалось в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).