Дорога уходит под землю в Алматинской области (видео)

Жители поселка Отеген батыра Илийского района Алматинской области просят обратить внимание на состояние дороги, ведущей в сельскую школу, передает Первый канал "Евразия".

Летом здесь провели новую канализацию, после чего заасфальтировали дорогу. Но с августа она стала проваливаться, и в ней застревают даже большегрузные машины, не говоря уже о школьных автобусах.

"Вдоль улицы, которая проходит у стадиона, начала проваливаться дорога (асфальт), ее неоднократно засыпали, но проблему не решают. Если поначалу была одна яма, то сейчас уже три-четыре", - рассказала жительница поселка Галина Лынник.

К слову, в сентябре на дороге провалился "КамАЗ", однако даже такое ЧП не смогло хоть как-то сдвинуть решение проблемы. Власти стали только засыпать дорогу щебнем, но это ничего не меняет.

"Каждые две недели подсыпают [дорогу], но результат… Здесь рядом находится школа № 13, куда ежедневно возят детей по три-четыре раза в день. Это все дальше обваливается, как пошли дожди - еще больше провалилось", - отметила местная жительница Наталья Аракельянц.

В компании "Іле Су" заявляют, что трубы, проложенные под асфальтом, целы, а значит дело в самом грунте.

"Мы вскопали, обратно засыпали все. А насчет асфальта, акимат заасфальтирует, у нас в смете асфальта нет", - заявил главный инженер государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Іле Су" Асхат Джамаров.

Аким сельского округа Канат Рахимов тоже считает, что проблема возникла из-за весенних паводков и обещает вновь заасфальтировать дорогу.

"Весной у нас паводки были - зимняя вода выходила. Из-за этого, мы думаем, земля просела", -отметил Канат Рахимов.

Ранее сообщалось, что жители села Алмалыбак в Алматинской области обеспокоены возможной вырубкой полувековых дубов из-за планов частного землевладельца построить объект общепита. Это, по их мнению, не только приведет к уничтожению ценных деревьев, но и негативно скажется на их спокойной жизни из-за увеличения автомобильного трафика.

Также прокуратура раскрыла причины социальной напряженности в Алматинской области. Как рассказали в ведомстве, это частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения. Для решения проблем был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".