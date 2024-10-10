Обеспокоенные жители вышли на улицы в Алматинской области (видео)

Жители села Алмалыбак в Алматинской области обеспокоены возможной вырубкой полувековых дубов из-за планов частного землевладельца построить объект общепита, передает Первый канал "Евразия".

Жители поселка, где расположен Казахский НИИ земледелия и растениеводства и который ранее считался образцовым местом проживания ученых, выразили обеспокоенность по поводу действий частного владельца земли.

Он огородил участок временным забором, за которым оказались деревья, возраст которых превышает полвека. Люди опасаются, что эти дубы могут быть вырублены.

Местные жители утверждают, что на огороженной территории планируется строительство точки общепита. Это, по их мнению, не только приведет к уничтожению ценных деревьев, но и негативно скажется на их спокойной жизни из-за увеличения автомобильного трафика, так как участок расположен вдоль республиканской трассы.

"Это республиканская дорога <…> После строительства общепита здесь не будет прохода от большегрузных машин. Они будут парковаться и не дадут нам покоя ни днем, ни ночью", - заявил местный житель Серик Акынов.

Власти отмечают, что владелец земли огородил участок самовольно и не имеет разрешения на вырубку деревьев или строительство.

"Здесь ничего не будет построено, потому что это лесополоса. От оси дороги 35 метров не должно быть никаких застроек", - отметил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Карасайского района Ерлан Султанов.

Ранее сообщалось, что в Алатау прошла встреча властей с недовольными педагогами школ № 1 и № 47 для обсуждения изменений в зарплате вследствие административно-территориальных преобразований. Как объяснили в отделе образования, с 9 января 2024 года в состав города были включены несколько населенных пунктов, ранее относящихся к другим районам. Поэтому в соответствии с действующим законодательством была изменена система оплаты труда работников бюджетной сферы, проживающих на данных территориях, что вызвало недовольство педагогов.

Помимо этого, родители и тренеры программы "Артспорт" пришли большой делегацией на встречу с акимом Алматинской области. Главной темой обсуждения стало отсутствие новых ваучеров и задержки зарплаты. Глава региона Марат Султангазиев ответил, что сейчас в области главный вопрос - это разгрузка трехсменных школ, поэтому все средства направлены на его решение, но программа тоже не останется без внимания.