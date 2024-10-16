После ЧП с бензопилой казахстанцу реплантировали три пальца

Уникальную микрохирургическую операцию по реплантации трех пальцев 18-летнему пациенту провели казахстанские врачи, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, операцию провели врачи Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Батпенова Н. Д.

Операция в течение 9 часов проводилась на левой кисти 18-летнего пациента, получившего травму в результате несчастного случая с использованием электропилы, и потребовала от хирургов предельной точности и мастерства.

Благодаря использованию новейшего операционного микроскопа врачам удалось восстановить все поврежденные сосуды, нервы, сухожилия и костные структуры отчлененных пальцев. Несмотря на малый размер этих элементов и высокую сложность операции, все соединительные ткани были успешно соединены. "Эта операция является ярким примером высочайшего уровня медицинской помощи, оказываемой в нашем центре", - отметил заведующий отделением микрохирургии и травмы кисти ННЦТО им. академика Батпенова Н. Д. Максут Ибраев. Отмечается, что в текущем году это уже шестая успешная операция по реплантации различных сегментов пальцев кисти, проведенная в центре. Все предыдущие пациенты полностью восстановили функции реплантированных пальцев, сообщается в публикации.

Операция по реплантации пальцев. Фото: Минздрав РК

Напомним, в начале года в Алматы в больницу попали пятеро подростков, которые пострадали от разрыва петард. Врачи рассказали, что им пришлось "собирать кисти рук по лоскутам". К счастью, специалистам удалось спасти руки подросткам и полностью восстановить функции кисти.

Также сообщалось, что в новогодние праздники подросток нашел на улице Усть-Каменогорска петарду, которую поджег, но не успел вовремя выкинуть. Она взорвалась прямо в руке мальчика. Его госпитализировали.

Незадолго до этого среди жителей ЗКО распространилось видео с оторванными от взрыва петард пальцами у школьника. Однако, как оказалось, инцидент произошел не в Казахстане, а в России.