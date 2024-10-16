Внешний вид переодетых спасателей оценили в Карагандинской области

В ДЧС Карагандинской области провели строевой смотр личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды. В ходе проверки были оценены внешний вид и готовность сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 16 октября текущего года в ДЧС Карагандинской области проведен строевой смотр среди личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды.

В ходе строевого смотра была осуществлена проверка внешнего вида сотрудников, соответствие зимней повседневной формы одежды, наличие служебных удостоверений, личных номеров.

Также были разъяснены правила ношения зимнего обмундирования и знаков различия.

В этот же день готовность личного состава проверили во всех подразделениях ДЧС.

Сотрудники ДЧС. Фото: gov.kz

В ведомстве напомнили, что в соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды, чтобы обеспечить выполнение единых требований к внешнему виду личного состава.

Напомним, в начале сентября исполняющий обязанности руководителя аппарата МЧС РК Ергали Бахаев представил личному составу нового начальника ДЧС Карагандинской области. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям на эту должность был назначен Маргулан Аманбаев, ранее занимавший пост заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

В январе текущего года в Минобороны РК рассказали, что действующие виды формы одежды были переработаны совместно с заинтересованными государственными органами по поручению главы государства. Переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на IV квартал 2024 года, на остальные предметы - в течение трех лет.