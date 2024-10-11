В полтора раза может подорожать газ для некоторых казахстанцев

В мажилисе РК предлагают ввести два вида тарифов для потребителей газа. До определенной нормы будет одна цена, а за превышение лимита она возрастет до 1,5 раза. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане предлагают ввести два вида тарифов на газ: обычный для потребления в пределах нормы и повышенный (с коэффициентом 1,3-1,5) при превышении лимита.

По словам секретаря Комитета по экономической реформе Екатерины Смышляевой, это позволит сохранить низкие цены для среднестатистических потребителей и стимулировать бережное использование ресурсов.

Новая система тарификации призвана сделать газовую отрасль рентабельной, так как сейчас производство газа убыточно из-за низких внутренних цен.

8 сентября в мажилисе Парламента РК был представлен проект закона по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. В числе основных направлений проекта отмечалось внедрение системы бережливого потребления среди бытовых потребителей.

"Предлагаются два вида тарифов. Первый – в рамках лимитированного объема потребления газа для коммунально-бытовых нужд. Второй – при потреблении свыше установленных норм, в таком случае будет применяться повышающий коэффициент – 1,3 (или 1,5).

Таким образом, первый тариф останется для среднестатистических потребителей стабильно невысоким.

В этой связи также вносятся изменения в систему утверждения тарифов. Коэффициент за повышение утвержденных норм будет утверждать Министерство энергетики. Такая система уже успешно применяется для электроэнергии", – рассказала секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева.

Что еще хотят поменять

Согласно проекту закона, в текущий момент потребители газа разделяются на коммунально-бытовых (физлица и юрлица для своих нужд без дальнейшей реализации) и промышленных (юрлица, потребляющие газ в промышленном производстве).

Теперь предлагается внедрить для них отдельные тарифы, зависящие от объемов потребления, а также внести изменения в эти категории:

коммунально-бытовые потребители (физлиц и юрлица для своих нужд) – обычный тариф при расходовании не более 65 кубических метров в час и до 570 тыс. куб.м в год;

промышленные потребители (теперь это могут быть физические и юридические лица) – при объемах свыше 65 куб.м в час и более 570 тыс. куб. м в год коэффициент составит 1,3 или 1,5.

Это означает, что при больших расходах товарного газа, превышающих нормы, казахстанцам придется заплатить больше денег.

Семейная пара. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

Отмечается, что такие изменения должны способствовать бережливому потреблению природных ресурсов и улучшению газовой инфраструктуры за счет роста доходов.

Это связано с тем, что газовая отрасль в Казахстане оказалась убыточной: установленная предельная оптовая цена на него сохраняется на уровне ниже стоимости производства.

Так, согласно данным аналитиков, почти половина добываемого газа в Казахстане уходит на собственное потребление добывающих компаний и обратную закачку в подземные пласты для сохранения давления при добыче нефти.

При этом большая часть оставшегося объема продается на внутренний рынок по низким ценам, что делает производство нерентабельным и приводит к образованию дефицита газа. Например, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки или недополучают прибыль в размере до 25 тысяч тенге.

Другими словами, новый законопроект должен обеспечить прозрачный и качественный учет потребляемого природного газа, что необходимо для беспрерывной и точной работы системы бережливого потребления и поддержки отрасли.

Однако эти предложения пока еще находятся на стадии обсуждения, которое продолжится на заседаниях рабочей группы.