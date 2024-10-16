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Полиция проводит проверки в домах алматинцев, имеющих оружие

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Ружье в руках полицейского
Мужчина в форме держит ружье. Фото: Polisia.kz

Полиция проводит проверки в домах алматинцев с гражданским и служебным оружием, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Почти у 150 человек оружие после проверок изъяли.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы проводят ОПМ "Участок", в ходе которого стражи порядка проверяют горожан с гражданским и служебным оружием по месту жительства.

"Сотрудниками полиции уже проверено более 9,4 тыс. индивидуальных владельцев гражданского оружия. У 183 из них выявлены нарушения условий хранения, правил регистрации и перерегистрации гражданского оружия, и они привлечены к ответственности. До устранения указанных нарушений 141 единица зарегистрированного оружия была изъята", - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

Он добавил, что меры принимаются и в отношении предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности.

"Неукоснительно и добросовестно исполняйте все требования законодательства в сфере оборота гражданского и служебного оружия, строго соблюдайте сроки действия разрешительных документов и правила его хранения по месту жительства", - обратился к жителям города спикер.

Ранее мы писали, что казахстанцы могут приобретать и хранить не более двух единиц нарезного, гладкоствольного оружия и оружия для самообороны, но только после получения разрешения. Его выдают только после получения всех необходимых документов. Но хранение требует соблюдения определенных правил, за которыми и следят сотрудники полиции.

До этого проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции Алматы, проводилась в мае текущего года, когда полиция перешла на усиленный вариант несения службы.

О том, сколько денег можно получить за сдачу оружия и боеприпасов в Казахстане, мы писали в отдельном материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174993-policiya-provodit-proverki-v-domah-almatincev-imeyushchih-oruzhie/

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