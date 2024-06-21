Не только штрафы: чем еще занимается административная полиция Алматы

Управление адмполиции рядовому казахстанцу может показаться структурой, которая занимается только штрафами, но в обязанности управления входит куда больше функций, передает корреспондент NUR.KZ.

В преддверии Дня казахстанской полиции, который празднуется 23 июня, мы решили узнать, чем еще занимаются сотрудники управления административной полиции ДП Алматы, которым сегодня руководит подполковник Асхат Кулбаев, отдавший работе в органах порядка 20 лет.

Асхат Кулбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Действительно, список задач возглавляемого им подразделения довольно внушителен. Что касается штрафов, то, несомненно, без них не обойтись - ведь так или иначе жители страны периодически нарушают закон: будь то несоблюдение требований ПДД или даже простой плевок на улице. К слову, правила дорожного движения алматинцы нарушают нередко, даже несмотря на большое количество камер на дорогах.

Штраф. Иллюстративное фото: ДП Алматы

Как отмечает Асхат Кулбаев, только за пять месяцев этого года более были привлечены к ответственности более 1,3 млн нарушителей ПДД. В основном, это превышение скорости, пересечение стоп-линии, неправильная парковка. В числе остальных водительских "грехов" - нарушение проезда перекрестка и даже создание аварийной ситуации.

Асхат Кулбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наличие камер видеонаблюдения усложнило жизнь любителям полихачить - сегодня в городе установлен 1641 пост "Сергек", что включает в себя более девяти тысяч камер. Новые, "огромные" устройства, которые не так давно появились на улицах города, оснащены инфракрасной вспышкой, рассказывает Асхат Кулбаев.

Новые камеры "Сергек". Фото: Sergek Group

Эта вспышка работает в паре с камерой высокого разрешения, что позволяет независимо от освещенности дороги получать высокоточные изображения наших нарушений. Эти камеры, кстати, "видят" разговор водителя по телефону и даже не пристегнутый ремень безопасности.

"Письма счастья" регулярно приходят автолюбителям, кто недостаточно чтит ПДД - в этом году алматинцы получили более 581 тысячи уведомлений.

Процессинговый центр. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обрабатываются нарушения в процессинговом центре - там инспекторы отсматривают видео и выявляют неисполнение предписанных законом правил. В результате сотрудники принимают решение, получит ли автовладелец штраф. К слову, в многочисленные объявления, размещенные как в интернете, так и в разных местах города, о якобы возможном списании штрафов, верить не стоит, говорят в полиции.

"Как вы знаете, сейчас век цифровизации, и внести какие-либо корректировки в базу невозможно. Тем более, база ЕРАП подведомственна Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры", - объяснил начальник управления.

Совещание сотрудников. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оплатить штраф в течение семи дней можно с 50-процентной скидкой. Но после их истечения придется оплачивать полную сумму. Бывает, что нарушители не спешат снять с себя такое обязательство, затягивая с выплатой штрафа. Тогда административная полиция может передать постановление на принудительное взыскание частным судебным исполнителям и по месту работы правонарушителя.

Сотрудник полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Порой водители жалуются: из-за деревьев не видно знаков, что может повлечь нарушения. Но и это - работа административной полиции. Сотрудники тщательно следят за тем, чтобы коммунальщики вовремя производили обрезку деревьев, а разметка и дорожные знаки всегда были в рабочем состоянии.

Обрезка деревьев возле знаков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако кроме ПДД есть и другие ситуации, когда горожане могут получить наказание - это нарушение правил благоустройства города, проживание без регистрации или удостоверения личности РК, загрязнение мест общего пользования, распитие алкогольных напитков в общественном месте и другие.

Помимо наказаний, именно административная полиция выдает казахстанцам водительские права. Располагаясь в спецЦОНах, сотрудники проверяют знания и умения будущих водителей и выдают заветную пластиковую карточку. Регистрация и перерегистрация авто тоже находятся в ведомстве УАП.

Контроль за оружием. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одной из не менее важных функций является контроль за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также пиротехнических веществ и изделий и взрывчатых материалов.

Контроль за оружием. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, сегодня казахстанцы могут приобретать и хранить не более двух единиц нарезного, гладкоствольного оружия и оружия для самообороны, как пояснили в ведомстве. Разумеется, после получения разрешения, которое выдается только после получения всех необходимых документов. Но хранение требует соблюдения определенных правил, за которыми и следят сотрудники полиции.

Сотрудники полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, УАП контролирует содержание в спецучреждениях подозреваемых и обвиняемых в совершении уголовных преступлений, а также лиц без определенного места жительства, административно арестованных. Сотрудники конвоируют подозреваемых и обвиняемых и исполняют в отношении них постановления, определения и приговоры судов.