Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Не только штрафы: чем еще занимается административная полиция Алматы

Опубликовано:

Сотрудники полиции
Сотрудники полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Управление адмполиции рядовому казахстанцу может показаться структурой, которая занимается только штрафами, но в обязанности управления входит куда больше функций, передает корреспондент NUR.KZ.

В преддверии Дня казахстанской полиции, который празднуется 23 июня, мы решили узнать, чем еще занимаются сотрудники управления административной полиции ДП Алматы, которым сегодня руководит подполковник Асхат Кулбаев, отдавший работе в органах порядка 20 лет.

Асхат Кулбаев
Асхат Кулбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Действительно, список задач возглавляемого им подразделения довольно внушителен. Что касается штрафов, то, несомненно, без них не обойтись - ведь так или иначе жители страны периодически нарушают закон: будь то несоблюдение требований ПДД или даже простой плевок на улице. К слову, правила дорожного движения алматинцы нарушают нередко, даже несмотря на большое количество камер на дорогах.

Ручкой пишут текст на бумаге
Штраф. Иллюстративное фото: ДП Алматы

Как отмечает Асхат Кулбаев, только за пять месяцев этого года более были привлечены к ответственности более 1,3 млн нарушителей ПДД. В основном, это превышение скорости, пересечение стоп-линии, неправильная парковка. В числе остальных водительских "грехов" - нарушение проезда перекрестка и даже создание аварийной ситуации.

Асхат Кулбаев
Асхат Кулбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наличие камер видеонаблюдения усложнило жизнь любителям полихачить - сегодня в городе установлен 1641 пост "Сергек", что включает в себя более девяти тысяч камер. Новые, "огромные" устройства, которые не так давно появились на улицах города, оснащены инфракрасной вспышкой, рассказывает Асхат Кулбаев.

Новые камеры "Сергек"
Новые камеры "Сергек". Фото: Sergek Group

Эта вспышка работает в паре с камерой высокого разрешения, что позволяет независимо от освещенности дороги получать высокоточные изображения наших нарушений. Эти камеры, кстати, "видят" разговор водителя по телефону и даже не пристегнутый ремень безопасности.

"Письма счастья" регулярно приходят автолюбителям, кто недостаточно чтит ПДД - в этом году алматинцы получили более 581 тысячи уведомлений.

Процессинговый центр
Процессинговый центр. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обрабатываются нарушения в процессинговом центре - там инспекторы отсматривают видео и выявляют неисполнение предписанных законом правил. В результате сотрудники принимают решение, получит ли автовладелец штраф. К слову, в многочисленные объявления, размещенные как в интернете, так и в разных местах города, о якобы возможном списании штрафов, верить не стоит, говорят в полиции.

"Как вы знаете, сейчас век цифровизации, и внести какие-либо корректировки в базу невозможно. Тем более, база ЕРАП подведомственна Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры", - объяснил начальник управления.

Совещание сотрудников
Совещание сотрудников. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оплатить штраф в течение семи дней можно с 50-процентной скидкой. Но после их истечения придется оплачивать полную сумму. Бывает, что нарушители не спешат снять с себя такое обязательство, затягивая с выплатой штрафа. Тогда административная полиция может передать постановление на принудительное взыскание частным судебным исполнителям и по месту работы правонарушителя.

Сотрудник полиции
Сотрудник полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Порой водители жалуются: из-за деревьев не видно знаков, что может повлечь нарушения. Но и это - работа административной полиции. Сотрудники тщательно следят за тем, чтобы коммунальщики вовремя производили обрезку деревьев, а разметка и дорожные знаки всегда были в рабочем состоянии.

Обрезка деревьев возле знаков
Обрезка деревьев возле знаков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако кроме ПДД есть и другие ситуации, когда горожане могут получить наказание - это нарушение правил благоустройства города, проживание без регистрации или удостоверения личности РК, загрязнение мест общего пользования, распитие алкогольных напитков в общественном месте и другие.

Помимо наказаний, именно административная полиция выдает казахстанцам водительские права. Располагаясь в спецЦОНах, сотрудники проверяют знания и умения будущих водителей и выдают заветную пластиковую карточку. Регистрация и перерегистрация авто тоже находятся в ведомстве УАП.

Контроль за оружием
Контроль за оружием. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одной из не менее важных функций является контроль за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также пиротехнических веществ и изделий и взрывчатых материалов.

Контроль за оружием
Контроль за оружием. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, сегодня казахстанцы могут приобретать и хранить не более двух единиц нарезного, гладкоствольного оружия и оружия для самообороны, как пояснили в ведомстве. Разумеется, после получения разрешения, которое выдается только после получения всех необходимых документов. Но хранение требует соблюдения определенных правил, за которыми и следят сотрудники полиции.

Сотрудники полиции
Сотрудники полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, УАП контролирует содержание в спецучреждениях подозреваемых и обвиняемых в совершении уголовных преступлений, а также лиц без определенного места жительства, административно арестованных. Сотрудники конвоируют подозреваемых и обвиняемых и исполняют в отношении них постановления, определения и приговоры судов.

Сотрудник полиции
Сотрудник полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120397-ne-tolko-shtrafy-chem-eshche-zanimaetsya-administrativnaya-policiya-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.