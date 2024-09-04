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Внуков вдовы участника ВОВ хотели лишить предоставленного акимом Уральска жилья

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Ключи в замке
Дверь в квартиру. Иллюстративное фото: MihailDechev / Getty Images

Акима Уральска обязали восстановить семью вдовы участника ВОВ в списке нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истцы обратились в суд с административным иском о восстановлении в списке нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда.

Из материалов дела следует, что в 2014 году постановлением акима Уральска бабушке истцов - вдове участника Великой Отечественной войны, было предоставлено арендное жилье.

Членами семьи арендатора, кроме зятя и дочери, являлись также ее несовершеннолетние внуки.

В 2016 году после смерти бабушки на основании свидетельства о праве на наследство ее дочь неоднократно обращалась в акимат о продлении аренды вышеуказанного жилья.

"Однако решением жилищной комиссии было отказано в переоформлении договора найма жилья на наследника", - отметили в суде.

Дочь умершей женщины в суде пояснила, что оспариваемое решение жилищной комиссии ущемляет права ее детей, которые не имеют собственного жилья.

Суд принял во внимание, что когда бабушку обеспечили арендным жильем, в составе ее семьи также были несовершеннолетние истцы.

В соответствии с ч.2 ст.73 Закона РК "О жилищных отношениях" в случае смерти гражданина, состоящего на учете, его очередность сохраняется за членами семьи, вместе с ним состоящими на учете, если при этом не отпали основания для признания их нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда.

"Таким образом, очередность подлежит сохранению за истцами, поскольку они продолжают оставаться нуждающимися в жилище и основания для этого не отпали", - установил суд.

Решением СМАС ЗКО решение жилищной комиссии признано незаконным и отменено.

"На акима Уральска возложена обязанность принять благоприятный административный акт о восстановлении в списке нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда", - уточнили в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее жительница Экибастуза обратилась в суд с иском к акиму города, чтобы обязать его заключить договор найма о предоставлении жилья, в котором жила ее мать. Суд счел, что женщина, как член семьи основного нанимателя, имеет право на заключение договора найма о предоставлении жилья.

А жительница Астаны судилась со столичным акиматом из-за отказа в предоставлении жилья и в итоге выиграла. Верховный суд установил, что семье женщины обязаны представить другое жилье по договору найма взамен аварийного.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157159-vnukov-vdovy-uchastnika-vov-hoteli-lishit-predostavlennogo-akimom-uralska-zhilya/

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