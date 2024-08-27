Аким Рудного подал иск против супругов и выиграл

Аким Рудного подал иск к семейной паре о прекращении права собственности, а супруги подали встречный иск к нему о восстановлении прав на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело рассмотрел Рудненский городской суд.

Ответчикам на праве собственности принадлежит квартира, расположенная по улице Ленина в городе Рудный.

"Ответчики, отстранившись от бремени содержания, покинули спорную квартиру. Указанные действия свидетельствуют об их отказе от права собственности на спорную квартиру", - установил суд.

С 2000 года дом признан неподлежащим эксплуатации ввиду его разрушения.

"По данному делу является бесспорным обстоятельством то, что дом, в котором расположена квартира, более 23 лет является разрушенным и пустующим. Эксплуатация дома без проведения капитального ремонта и восстановления инженерно-технического оборудования невозможна", - отметили в суде.

Спорная квартира более 20 лет состояла на учете в качестве бесхозяйного имущества.

Супруги, заявляя встречные требования о восстановлении нарушенных прав на жилье путем предоставления в собственность иного равноценного жилья, выразили отсутствие у них намерения сохранить спорное жилье.

"При этом доказательства, обеспечивающие основания для предоставления ответчикам иного жилья из государственного жилищного фонда, не представлены", - уточнили в суде.

При таких обстоятельствах судом принято решение об удовлетворении иска о прекращении права собственности и об отказе в удовлетворении встречных исковых требований.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница Астаны судилась со столичным акиматом из-за отказа в предоставлении жилья и в итоге выиграла. Верховный суд установил, что семье женщины обязаны представить другое жилье взамен аварийного по договору найма.

А жительница Алматинской области обратилась в суд с требованием взыскать с акимата стоимость ее дома, который постановили снести. В итоге акимат обязали выплатить женщине 10 млн тенге.