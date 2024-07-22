Как будут контролировать рост цен на основные продукты питания в Казахстане

Некоторые основные продукты питания в Казахстане стоят дороже, чем год назад. Между тем в Минсельхозе изменили механизм стабилизации цен. Как будут бороться с подорожанием, узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что продовольственная инфляция в Казахстане постепенно снижается, многие социально значимые продукты питания в июле стоят дороже, чем год назад.

Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики, стоят дороже хлеб (на 6,2%), весовые рожки (на 2,4%), рис (на 10,5%), сливочное несоленое масло (на 9,7%), лопаточно-грудная часть говядины (на 4,1%), окорочка (на 9,1%), молоко (на 6,4%), кефир (на 5,4%), творог (на 5,8%), картофель (на 9,3%), яйца 1 категории (на 10,9%), соль (на 3,7%) и морковь (на 0,1%).

Между тем, в Казахстане изменили механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Соответствующий приказ был подписан и.о. министра сельского хозяйства РК.

Теперь предпринимателям, которые занимаются реализацией важных продуктов питания, при выдаче займа будут устанавливаться единые требования: отсутствие долгов, просрочек и неисполненных обязательств, отсутствие в реестре недобросовестных участников государственных закупок, а также наличие всей необходимой инфраструктуры.

При этом, получая заем, предприниматели обязаны реализовывать социально значимые продовольственные товары по фиксированной цене и в полном объеме. Следить за этим будут специализированные организации, которым придется регулярно представлять в акиматы информацию о ходе реализации механизмов стабилизации цен.

Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таким образом в Казахстане планируют стабилизировать цены на основные продукты питания. Однако на этом работа не завершается: напомним, что в стране активно заключаются договоры с торговыми сетями, которые устанавливают минимальную торговую надбавку на реализуемые товары.

Между тем, на текущий момент, несмотря на заметное подорожание многих социально значимых продовольственных товаров, в среднем цены на 0,7% ниже тех, что были в июле 2023 года.